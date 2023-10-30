Белая диета и домашние методы: пять важных вещей, которые нужно знать об отбеливании зубов

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеально белая улыбка — желание каждого. Соблюдение определенных правил и знание методов домашнего отбеливания зубов могут помочь вам достичь белоснежной улыбки. Эксперты HerBeauty. co называют 5 важных вещей, которые стоит знать об этой процедуре.

Фото: seago.com.ua

Естественное отбеливание

Не обязательно тратить большие суммы на химические отбеливающие средства. Есть много способов сделать ваши зубы белее естественным путем, используя некоторые фрукты и овощи, такие как яблоки и клубника.

Домашние средства

У вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до отбеливания зубов самостоятельно. Один из простых способов — это полоскание рта маслом, например, кокосовым. Есть также домашние методы, такие как паста из воды и соды. Эти средства естественным образом отбеливают зубы.

Продолжительность эффекта

Помните, что результаты отбеливания не вечны. Все зависит от ваших привычек и питания. Напитки, такие как кофе и красное вино, могут быстро снизить белизну зубов.

Механизм отбеливания зубов

Отбеливающие средства проникают в эмаль зубов и разрушают обесцвеченные молекулы, восстанавливая белизну.

После процедуры

Сразу после отбеливания стоит избегать продуктов и напитков, которые могут окрасить зубы. Однако можно употреблять белую пищу, такую как молочные продукты, бананы, яблоки, и пить воду, чтобы поддерживать свой улыбку в сияющем состоянии.

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