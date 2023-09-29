"Мисс Вселенная Зимбабве" стала белая женщина

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В конкурсе красоты "Мисс Вселенная Зимбабве" победила белая женщина. Об этом сообщает зимбабвийское издание The Herald.

Фото: Инстраграм аккаунт @brooke_brukjackson

Конкурс прошел в этой африканской стране впервые за 22 года. Титул присудили 21-летней модели Брук Брук Джексон. В ноябре девушка отправится в Сальвадор и будет представлять Зимбабве на "Мисс Вселенная" — одном из крупнейших конкурсов красоты в мире.

Как победительнице, Джексон полагается денежный приз, составляющий 10 тысяч долларов. Кроме того, ее ждут разнообразные подарки от спонсоров, в том числе турпоездка к водопаду Виктория, бесплатные апартаменты на два года и новейшие продукты Apple.

Джексон заявила, что шокирована победой. По ее словам, прежде она никогда не участвовала в конкурсах красоты и давно ушла из модельного бизнеса. В последнее время девушка работала косметологом в столице Зимбабве Хараре. Она призналась, что пока не задумывалась, как потратит выигрыш.

Издание Newsweek утверждает, что известие о победе Джексон вызвало неоднозначную реакцию.

"Она слишком белая для того, чтобы представлять страну чернокожих людей, — цитирует оно один из возмущенных комментариев в соцсети. — Она не представляет нашу страну. Она иностранец". "Какая ирония, что белая девушка получает титул "Мисс Зимбабве", а европейские страны посылают на конкурсы чернокожих", — написал другой.

Выходцы из Европы составляют менее одного процента населения Зимбабве. 14 процентов жителей страны относятся к народу ндебеле, еще 82 процента - к народу шона. Во время конкурса Джексон поприветствовала собравшихся на языке шона.

Ранее сообщалось, что организаторов конкурсов красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная" заподозрили в подтасовке результатов. По мнению критиков, представительница Венесуэлы, занявшая второе место, лучше отвечала на вопросы, а ее наряды подвергались меньшей критике. Несмотря на это, она проиграла.

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