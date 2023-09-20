Специалисты посоветовали, как уделять больше времени себе

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В современном мире, где рабочие дни становятся все более напряженными, а список обязанностей кажется бесконечным, мы часто забываем о важности уделения времени себе.

Фото: freepik.com

HerBeaty.co дает несколько ключевых практических шагов, которые помогут вам научиться уделять внимание самому себе и сделать это без чувства вины или беспокойства.

Выразите свои потребности

Никто не может читать ваши мысли! Выражение собственных желаний может быть сложным, но это самый короткий путь к улучшению психического здоровья. Ваши близкие готовы вам помочь, если вы попросите, поэтому не стесняйтесь делиться тем, что вам нужно больше времени для себя.

Научитесь говорить "нет"

Иногда, чтобы выделить время для себя, вам нужно научиться отказывать в чем-то другом. Вместо того чтобы соглашаться на всё, научитесь вежливо отклонять предложения, которые могут отвлечь вас от личного времени. Говорить 'нет' можно без чувства вины, это помогает сохранить время для себя.

Подумайте о физической активности

Занятия спортом и физической активностью помогают поддерживать психическое здоровье. Попробуйте интегрировать регулярные тренировки в свой график — это помогает вырабатывать эндорфины и поднимать настроение.

Делегируйте обязанности

Не нагружайте себя всеми обязанностями, будь то на работе или дома. Научите членов семьи участвовать в делах, это поможет вам освободить время и сделать их более ответственными. Не забывайте и о работе — делегирование может сделать вас более продуктивным и предотвратить выгорание.

Начните с мини-перерывов

Начать с больших перерывов может быть сложно, поэтому начните с небольших пауз. Вы можете уделить несколько минут в день на мини-отдых, такие моменты помогут вам расслабиться и ощутить положительное воздействие на вашу жизнь."

Итак, не упускайте шанс уделить себе больше внимания и создать баланс между своими обязанностями и личным временем. Ваше физическое и психическое благополучие — в ваших руках, и вы заслуживаете заботы и внимания, которые можете предоставить только сами себе.

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