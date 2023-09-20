Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Охлобыстин описал миссию России
SHAMAN не стыдится своего прошлого, но не стремится его афишировать
Туристов в Мексике ударила молния прямо на пляже
В Польше объяснили, почему Дуда не смог встретиться с Зеленским: слишком плотный график
Киевский эксперт Стариков: судьба украинского конфликта решится до конца осени
Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своей игрой на съёмках сериала "Секс. До и после"
В украинском МИД предложили "польским друзьям отбросить эмоции" в зерновом вопросе
Мифы о мужчинах требуют пересмотра — HerBeauty.co
ВЭБ: Будущие пенсионеры заработали на поддержке ипотеки более 18 млрд руб.

Специалисты посоветовали, как уделять больше времени себе

2:19
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире, где рабочие дни становятся все более напряженными, а список обязанностей кажется бесконечным, мы часто забываем о важности уделения времени себе.

Специалисты посоветовали, как уделять больше времени себе
Фото: freepik.com

HerBeaty.co дает несколько ключевых практических шагов, которые помогут вам научиться уделять внимание самому себе и сделать это без чувства вины или беспокойства.

Выразите свои потребности

Никто не может читать ваши мысли! Выражение собственных желаний может быть сложным, но это самый короткий путь к улучшению психического здоровья. Ваши близкие готовы вам помочь, если вы попросите, поэтому не стесняйтесь делиться тем, что вам нужно больше времени для себя.

Научитесь говорить "нет"

Иногда, чтобы выделить время для себя, вам нужно научиться отказывать в чем-то другом. Вместо того чтобы соглашаться на всё, научитесь вежливо отклонять предложения, которые могут отвлечь вас от личного времени. Говорить 'нет' можно без чувства вины, это помогает сохранить время для себя.

Подумайте о физической активности

Занятия спортом и физической активностью помогают поддерживать психическое здоровье. Попробуйте интегрировать регулярные тренировки в свой график — это помогает вырабатывать эндорфины и поднимать настроение.

Делегируйте обязанности

Не нагружайте себя всеми обязанностями, будь то на работе или дома. Научите членов семьи участвовать в делах, это поможет вам освободить время и сделать их более ответственными. Не забывайте и о работе — делегирование может сделать вас более продуктивным и предотвратить выгорание.

Начните с мини-перерывов

Начать с больших перерывов может быть сложно, поэтому начните с небольших пауз. Вы можете уделить несколько минут в день на мини-отдых, такие моменты помогут вам расслабиться и ощутить положительное воздействие на вашу жизнь."

Итак, не упускайте шанс уделить себе больше внимания и создать баланс между своими обязанностями и личным временем. Ваше физическое и психическое благополучие — в ваших руках, и вы заслуживаете заботы и внимания, которые можете предоставить только сами себе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев Капитуляция Нагорного Карабаха — поражение России Любовь Степушова Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Последние материалы
Актриса Дарья Мороз осталась недовольна своей игрой на съёмках сериала "Секс. До и после"
В украинском МИД предложили "польским друзьям отбросить эмоции" в зерновом вопросе
Мифы о мужчинах требуют пересмотра — HerBeauty.co
ВЭБ: Будущие пенсионеры заработали на поддержке ипотеки более 18 млрд руб.
Жители Балашихи рассказали, что из-под завалов дома, где произошёл взрыв, кричала женщина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пересел на Aurus
Польша начала преследовать своих наёмников с Украины
Индия призвала Россию прекратить продажу алмазов
Нутрициолог Строков рекомендует овощ, который снижает давление и повышает либидо
ГИБДД: систему фиксации нарушений обмануть невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников