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Филлеры в губах не влияют на поцелуи

1:12
Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом косметология становится все более инновационной, и одной из самых популярных процедур стала инъекция филлеров для создания объема и улучшения формы губ. Но среди женщин, задумывающихся о процедуре, возникает важный вопрос: чувствуются ли филлеры в губах во время поцелуя?

Филлеры в губах не влияют на поцелуи
Фото: https://oir.mobi/

Современные филлеры созданы с использованием технологий, которые сохраняют естественную чувствительность губ после процедуры. Ощущения зависят от типа и количества использованных филлеров, а также от навыков и опыта врача-косметолога.

Филлеры в губах обычно распределяются равномерно и интегрируются в ткани. Это значит, что при поцелуях обычно не возникает ощущения, что что-то чужеродное находится в губах. Также филлеры обычно не влияют на чувствительность кожи. Она остается неизменной, и вы по-прежнему можете наслаждаться поцелуями без ограничений.

Важно помнить, что качество и натуральность результата зависит от квалификации и опыта врача, поэтому важно выбирать профессионала с хорошей репутацией и медицинским образованием.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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