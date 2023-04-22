Минус 10 лет: оттенки красок для волос, которые идеально маскируют седину

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Триша Косгроув, специалист L'Oréal Professionnel, поделилась своими советами по выбору идеальных оттенков краски для маскировки седины. По ее мнению, некоторые цвета подходят для любого типа волос.

Специалист отмечает, что наиболее удачными являются нейтральные оттенки, которые не противоречат естественному цвету корней. В качестве примера она называет

белый,

карамельный

и пшеничный

блонд. Также считаются удачными

серебристый,

лавандовый,

пепельно-серый,

нейтральный коричневый,

кофейный

и с шоколадным отливом.

Однако, по мнению Косгроув, наиболее распространенной ошибкой является выбор слишком темного оттенка краски. Она подчеркивает, что по мере того, как волосы теряют свой пигмент, цвет кожи становится более бледным. Поэтому, более мягкий и нежный оттенок, который соответствует естественному цвету волос до появления седины, может быть более подходящим выбором.

"Marie Claire" цитирует Косгроув: "Я думаю, что самая распространенная ошибка — это выбор слишком темного оттенка. Важно помнить, что по мере того, как наши волосы теряют пигмент, бледнеет и кожа. Более мягкий цвет, чем тот, что был у вас до того, как вы поседели, вероятно, лучше всего".

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