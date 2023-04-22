Мужской пол сойдет с ума: Хореограф о красивых ягодицах без тренировок

Хореограф и профессиональная танцовщица Полина Дубкова поделилась своими секретами, как достичь идеальных ягодиц без строгих диет и интенсивных тренировок в спортзале.
По мнению эксперта, нет необходимости в изнурительных тренировках и диетах. Вместо этого она рекомендует поддерживать хороший баланс воды и делать набор простых упражнений дома.
"Стоит отказаться от любых сладких газированных напитков — они портят кожу и оказывают негативное влияние на фигуру в целом. Необходимо заботиться о своем здоровье, так как внешнее состояние тела — это отражение внутреннего", — подчеркивает хореограф.
Кроме того, после каждой тренировки можно добавить растяжку. Две-три раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результаты, утверждает эксперт.
"Растяжка поможет сохранить изящность фигуры и мягкие линии, приобрести гибкость. Кроме того, это позволит развить умение двигаться плавно и свободно в повседневной жизни", — советует Дубкова.
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