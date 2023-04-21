Мужчина-альфонс: три причины, когда это обосновано

Семейный психолог Татьяна Журавлева выделяет три основных причины, которые могут объяснить почему мужчина зависит от женщины. Она отмечает, что хотя такая зависимость может быть результатом соглашения обеих сторон, в большинстве случаев она возникает в одностороннем порядке, и связана с трудовым увольнением, тяжелыми жизненными обстоятельствами и проблемами со здоровьем.
Журавлева считает, что временная ситуация, когда женщина берет на себя ответственность за финансовое обеспечение всей семьи, не является чем-то критическим. Однако, она подчеркивает, что важно установить четкие временные рамки, если такая ответственность лежит на мужчине. Например, в случае болезни, на которую мужчина не может повлиять, такое положение дел может оказаться нецелесообразным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.