Мужчина-альфонс: три причины, когда это обосновано

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Семейный психолог Татьяна Журавлева выделяет три основных причины, которые могут объяснить почему мужчина зависит от женщины. Она отмечает, что хотя такая зависимость может быть результатом соглашения обеих сторон, в большинстве случаев она возникает в одностороннем порядке, и связана с трудовым увольнением, тяжелыми жизненными обстоятельствами и проблемами со здоровьем.

Журавлева считает, что временная ситуация, когда женщина берет на себя ответственность за финансовое обеспечение всей семьи, не является чем-то критическим. Однако, она подчеркивает, что важно установить четкие временные рамки, если такая ответственность лежит на мужчине. Например, в случае болезни, на которую мужчина не может повлиять, такое положение дел может оказаться нецелесообразным.

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