Эксперт о борьбе с целлюлитом: эффективен определённый вид массажа

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Массаж — это один из самых эффективных и приятных способов борьбы с целлюлитом. С помощью массажа можно ускорить обмен веществ, улучшить кровообращение и укрепить мышцы, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт ROYAL THAI Анастасия Бушмакина.

Эксперт отметила, что лучше всего подходить к вопросу коррекции фигуры комплексно, включая в свою программу ручной массаж, обёртывания и аппаратные методики. Но некоторые виды массажа особенно эффективны в борьбе с несовершенствами фигуры.

Антицеллюлитный массаж . Этот вид массажа направлен на борьбу с целлюлитом, он улучшает кровоток, стимулирует обмен веществ, размягчает жировые отложения и укрепляет кожу.

. Этот вид массажа направлен на борьбу с целлюлитом, он улучшает кровоток, стимулирует обмен веществ, размягчает жировые отложения и укрепляет кожу. Лимфодренажный массаж . Этот вид массажа направлен на выведение из организма лишней жидкости, которая может быть причиной отёчности и лишнего веса. Лимфодренажный массаж стимулирует лимфатическую систему, улучшает кровоток и помогает восстановить pH-баланс кожи.

. Этот вид массажа направлен на выведение из организма лишней жидкости, которая может быть причиной отёчности и лишнего веса. Лимфодренажный массаж стимулирует лимфатическую систему, улучшает кровоток и помогает восстановить pH-баланс кожи. Моделирующий массаж сочетает в себе системный лимфодренаж, что уменьшает отёчность, и непосредственно моделирующий массаж, который убирает лишние объёмы и повышает тонус кожи.

Важно помнить, что в достижении цели нужно придерживаться комплексного подхода: не только ходить на массаж, но и пересмотреть своё питание, контролировать калории и регулярно заниматься спортом.

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