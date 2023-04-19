Массаж — это один из самых эффективных и приятных способов борьбы с целлюлитом. С помощью массажа можно ускорить обмен веществ, улучшить кровообращение и укрепить мышцы, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт ROYAL THAI Анастасия Бушмакина.
Эксперт отметила, что лучше всего подходить к вопросу коррекции фигуры комплексно, включая в свою программу ручной массаж, обёртывания и аппаратные методики. Но некоторые виды массажа особенно эффективны в борьбе с несовершенствами фигуры.
Важно помнить, что в достижении цели нужно придерживаться комплексного подхода: не только ходить на массаж, но и пересмотреть своё питание, контролировать калории и регулярно заниматься спортом.
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