Отвратительно: чего ни в коем случае нельзя добавлять в котлеты

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Большинство домохозяек до сих пор придерживаются советского рецепта котлет, который всегда был нацелен на увеличение массы начинки котлеты, а не на ее вкус.

Однако современные повара считают некоторые ингредиенты ненужными. Например, ни один шеф-повар ресторана не добавит в начинку котлет хлеб, замоченный в молоке или воде.

Кроме того, сухари и чеснок, которые раньше рекомендовали добавлять для сочности, считаются неприемлемыми. Что касается специй, в современных рецептах предусмотрены только соль и перец.

Ключ к сочным, воздушным и вкусным котлетам - большое количество лука, а не мелко нарезанный чеснок. На один килограмм начинки нужно 600 грамм лука. Кроме того, в котлетах не будет характерного вкуса лука, поэтому не стоит бояться этого ингредиента.

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