Знают немногие: для чего надо класть в шкаф туалетную бумагу

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Когда одежда хранится в шкафу в течение длительного времени, она часто приобретает специфический, неприятный запах. Причиной этого может быть несколько, наиболее распространенной является старение самой мебели. Это часто бывает с деревянными изделиями, изготовленными в советскую эпоху и со временем подвергшихся разрушению.

Еще одна причина неприятного запаха заключается в том, что влажная одежда, которая не была полностью высушена, хранится в шкафу после стирки. Так как воздух в закрытом пространстве не циркулирует, неудивительно, что одежда начинает впитывать влагу и вместе с ней неприятные запахи.

К счастью, есть один простой и безопасный для здоровья способ избавиться от неприятного запаха. Достаточно положить рулон туалетной бумаги на одну из полок в шкафу. Это гигиеническое средство поглощает излишнюю влагу и неприятные запахи вместе с ней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.