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Легко убираем пятна с пластикового подоконника: узнай, какими двумя средствами

0:52
Моя семья

Уборка пластиковых подоконников может быть сложной задачей, особенно если на них остались пятна после обычной влажной уборки. Чтобы избавиться от упрямых загрязнений, нужно использовать специальные средства, которые могут быть в наличии у большинства хозяек.

Легко убираем пятна с пластикового подоконника: узнай, какими двумя средствами

Для начала, можно попробовать очистить пятна обычным уксусом, разведенным водой в равных пропорциях. Этот раствор следует нанести на пятно или на всю поверхность подоконника, дать ему впитаться на 10-15 минут, а затем вытереть чистой влажной тряпкой.

Если пятна на подоконнике очень стойкие, то следует воспользоваться перекисью водорода. Как сообщается на ресурсе "Макаронина", перекись нужно налить на пятно в чистом виде и дать ей подействовать в течение пяти минут, после чего пятно следует смыть.

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НЕВЕРОЯТНО! 5 минут и ПОДОКОННИК сияет ЧИСТОТОЙ! Отмывает пластиковый подоконник от любых пятен
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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