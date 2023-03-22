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Эксперт: "В маникюре тренд на дизайн с использованием блёсток"

3:52
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Долгое время в маникюрном мире главными трендами были минимализм и лаконичность. Всё мерцающее и блестящее девушки оставляли для праздничных поводов и на особые случаи, но один тренд сменяет другой, и в 2023 году хочется праздника всё чаще и чаще, поэтому в маникюре стали преобладать дизайны с использованием блёсток и различных металлических декоров. О том, какие сейчас тренды в маникюре, рассказала читателям Pravda.Ru блогер, владелец проекта для мастеров маникюра "Nail.beauty.box" Оксана Новикова.

Эксперт: "В маникюре тренд на дизайн с использованием блёсток"

Тренды в маникюре в 2023 году

  1. Металлическая втирка — полное покрытие ногтей, имитирующее металлические ногти, или различное частичное использование в дизайнах.
  2. Кошачий глаз — тренд на кошачий глаз нам вернули мастера из Кореи, начав использовать его без цветных подложек и делая необычные формы бликов магнитом.
  3. Виражный полупрозрачный кончик ногтей — благодаря появлению гелевых типс можно очень легко и быстро создать прозрачный свободный край, поэтому к нам вернулись витражные оттенки гель-лаков. Витражи используют и как самостоятельное покрытие, и точечно — в дизайнах.
  4. Блёстки разного размера и формы продолжают использоваться в растяжках с нюдовыми и молочными покрытиями, они еще долго будут в тренде. Также очень часто на ногтях мы сможем увидеть базовые покрытия с мелким шиммером, который деликатно мерцает в солнечных лучах или ярком освещении.
  5. Светоотражающие гель-лаки — в жизни они выглядят как обычные очень мелкие деликатные блёстки, но под определенным углом начинают отражать свет. Выглядит это очень ярко и привлекает внимание.
  6. Объёмные дизайны — это не новинка в маникюре, но раньше они пользовались популярностью в художественной росписи для придания реалистичности и 3d-эффекта, теперь же объёмы популярны в абстракции. Кстати, в сочетании с металлической втиркой или хромированной гель-краской такой объём будет в самом тренде на данный момент.
  7. Максимализм на ногтях. Как я уже упомянула выше, минимализм долгое время был в тренде, но, как правило, тренды цикличны, и можно наблюдать, как постепенно всё больше рисунков и декора появляется на ногтях девушек, но максимализм к нам вернулся в более упрощённом виде, сейчас задача мастера сделать маникюр с дизайном красиво, в главное — быстро, поэтому в 2023 году всё реже можно увидеть на ногтях сложную роспись, а вот простые техники в большом количестве встречаются чаще — стемпинг, наклейки, слайдер-дизайн, абстракция и т. д.
  8. Металлический декор — цепочки, клёпки. Некоторое время назад девушки опасались делать подобные дизайны на ногтях просто потому, что боялись, что очень быстро потеряют такой декор, но современные материалы позволяют закрепить цепочки и различный декор надёжно.
  9. Тренд на естественность. Конечно же, не всем любительницам маникюра придётся по душе большое количество дизайна с использованием блёсток. Тренд на естественность с использованием полупрозрачных молочных, бежевых и розовых оттенков всё так же остаётся актуальным.
  10. Снова возвращается мода на форму квадрат, современные материалы позволяют увеличить носибельность и чёткость этой формы на долгое время.
  11. Цветные френчи — френчи никогда не выходили из моды, только меняли цвет и детали. В этом году на пике цветные френчи на квадратной форме ногтей.

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