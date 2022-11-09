Эксперт Екимовских: стук в трубах отопления не приведёт к аварии

Некоторые жильцы многоквартирных домов слышат иногда потрескивания и постукивания, доносящиеся из труб отопления. Чаще всего непонятные звуки появляются с началом отопительного сезона, особенно в период сильных заморозков на улице.

Но эта ситуация, хотя и достаточно неприятная, но опасной не является, к аварии она привести не может, рассказал эксперт Антон Екимовских изданию "Вести Подмосковья".

В период напряжённой работы, осенней непогоды и серости за окном слушать треск в трубах особенно неприятно ночью, когда он не теряется среди иных дневных звуков, заметил специалист.