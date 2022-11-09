Некоторые жильцы многоквартирных домов слышат иногда потрескивания и постукивания, доносящиеся из труб отопления. Чаще всего непонятные звуки появляются с началом отопительного сезона, особенно в период сильных заморозков на улице.
Но эта ситуация, хотя и достаточно неприятная, но опасной не является, к аварии она привести не может, рассказал эксперт Антон Екимовских изданию "Вести Подмосковья".
В период напряжённой работы, осенней непогоды и серости за окном слушать треск в трубах особенно неприятно ночью, когда он не теряется среди иных дневных звуков, заметил специалист.
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