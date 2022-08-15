Психолог Коновалова рассказала, как отучить ребёнка спать с родителями

Приучать ребёнка спать в собственной кровати — целый ритуал. Что родителям для этого нужно сделать, и как безболезненно пройти процесс, рассказала Pravda.Ru семейный психолог Ольга Коновалова.

Специалист отметила, что нельзя просто переложить ребёнка в собственную кровать из родительской спальни, такой поступок чреват стрессом для малыша, а потому действовать нужно поэтапно.

"Сначала подготавливается комната или отдельная кровать где-то рядом. Ребенку надо обязательно объяснить, что это его личное место для сна", — уточнила эксперт.

Также важно положить рядом с малышом его любимые игрушки, которые станут переходным этапом "от родителя к самому себе", рассказала Коновалова.

На первых порах, уверена психолог, помогать засыпать ребёнку должен один из родителей. Здесь важно уточнить, отметила эксперт, что эту функцию должны по очереди брать на себя муж с женой.

Это не только облегчит жизнь матери, но и станет важным этапом формирования у малыша понятия семьи, обратила внимание специалист.

"Ребенок понимает, что у него есть два родителя, которые взаимозаменяемы: если одного нет, он знает, что всегда может рассчитывать на другого", — резюмировала Коновалова.

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