Роспотребнадзор: признак хорошего арбуза — жёлтое пятно на боку

Во избежание неприятных последствий покупать дыни и арбузы стоит только в специально отведённых для торговли местах, которые утверждены органами местного самоуправления. Для того, чтобы обезопасить себя и близких от отравления, достаточно выполнить несколько условий при покупке. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области.

Бахчевые не стоит приобретать в неустановленных местах торговли, таких как стихийные прилавки у автодорог. Как правило, в этом случае у продавцов отсутствует положенная документация на товар, подтверждающая его безопасность и происхождение, а правила хранения продукции нарушены — дыни и арбузы свалены в кучу на земле или в кузове.

Арбузы в кузове впитывают в себя тяжёлые металлы из выхлопных газов автомашин, а земля на обочине также содержит большую часть химической таблицы. Такая продукция может угрожать здоровью.

В санкционированных местах торговли следует обращать внимание на условия реализации ягод. Торговый объект должен иметь вывеску с полной информацией о продавце и графиком работы точки.

Также у продавца должны быть в наличии все документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта.

Продажа бахчевых частями не допускается: дыни и арбузы не должны иметь разрезов и трещин или иных повреждений оболочки, так как при разрезании и последующем хранении есть вероятность бактериального загрязнения, отметили в ведомстве.

Определить зрелость арбуза можно по его внешнему виду. Он обязательно будет покрыт твёрдой блестящей коркой, усик и плодоножка у него сухие, а если немного сдавить спелый арбуз руками, можно услышать хруст.

Хорошим знаком является также жёлтое или белое пятно на боку ягоды, однако оно не должно быть слишком большим, так как это означает, что арбузу не хватало солнечного света, и он будет несладкий, заключили специалисты.