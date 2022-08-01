Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Compact: слова немецкого министра Херманна об упущенном шансе с РФ вызвали гнев
В ЕС не хотят давать Украине кредиты без дополнительной страховки
Украина придумала новый для ВСУ способ прикрываться мирными
Минобороны Украины: Киев получил от Германии РСЗО Mars II
Эксперт рекомендует отказаться от пластиковых банковских карт в пользу цифровых
Эксперт МГИМО Подберёзкин заявил об уничтожении 90% кадровых военных ВСУ
Израиль отказался поставлять оружие Украине из-за России
Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться
Резников: Киев получил от США ещё четыре РСЗО HIMARS

Роспотребнадзор: признак хорошего арбуза — жёлтое пятно на боку

Моя семья

Во избежание неприятных последствий покупать дыни и арбузы стоит только в специально отведённых для торговли местах, которые утверждены органами местного самоуправления. Для того, чтобы обезопасить себя и близких от отравления, достаточно выполнить несколько условий при покупке. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области.

Роспотребнадзор: признак хорошего арбуза — жёлтое пятно на боку

Бахчевые не стоит приобретать в неустановленных местах торговли, таких как стихийные прилавки у автодорог. Как правило, в этом случае у продавцов отсутствует положенная документация на товар, подтверждающая его безопасность и происхождение, а правила хранения продукции нарушены — дыни и арбузы свалены в кучу на земле или в кузове.

Арбузы в кузове впитывают в себя тяжёлые металлы из выхлопных газов автомашин, а земля на обочине также содержит большую часть химической таблицы. Такая продукция может угрожать здоровью.

В санкционированных местах торговли следует обращать внимание на условия реализации ягод. Торговый объект должен иметь вывеску с полной информацией о продавце и графиком работы точки.

Также у продавца должны быть в наличии все документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта.

Продажа бахчевых частями не допускается: дыни и арбузы не должны иметь разрезов и трещин или иных повреждений оболочки, так как при разрезании и последующем хранении есть вероятность бактериального загрязнения, отметили в ведомстве.

Определить зрелость арбуза можно по его внешнему виду. Он обязательно будет покрыт твёрдой блестящей коркой, усик и плодоножка у него сухие, а если немного сдавить спелый арбуз руками, можно услышать хруст.

Хорошим знаком является также жёлтое или белое пятно на боку ягоды, однако оно не должно быть слишком большим, так как это означает, что арбузу не хватало солнечного света, и он будет несладкий, заключили специалисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Любовь Степушова Россия готова создать базы ВМС в Индии, Саудовской Аравии, Ираке, Иране Любовь Степушова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева Светлана Таскаева Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе Светлана Таскаева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Compact: слова немецкого министра Херманна об упущенном шансе с РФ вызвали гнев
В ЕС не хотят давать Украине кредиты без дополнительной страховки
Украина придумала новый для ВСУ способ прикрываться мирными
Минобороны Украины: Киев получил от Германии РСЗО Mars II
Эксперт рекомендует отказаться от пластиковых банковских карт в пользу цифровых
Эксперт МГИМО Подберёзкин заявил об уничтожении 90% кадровых военных ВСУ
Израиль отказался поставлять оружие Украине из-за России
Роспотребнадзор: признак хорошего арбуза — жёлтое пятно на боку
Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться
Резников: Киев получил от США ещё четыре РСЗО HIMARS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников