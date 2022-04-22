Энергетики посоветовали не спешить с заменой работающих счётчиков на новые

Делать частую поверку приборов учёта электроэнергии не стоит. Если не истёк межповерочный интервал, то нет смысла тратить лишние деньги. Об этом рассказала заместитель директора энергоснабжающей организации Анжелика Моор.

Она заметила, что по истечении межповерочного интервала, который занимает, как правило, 16 лет, лучше обратиться к гарантированному поставщику.

Генеральный директор ООО "РКС-энерго" Бислан Гайрабеков в интервью ФАН добавил, что часто мошенники предлагают заменить вполне рабочее оборудование на новое, выкачивая так свободные деньги у населения. Он посоветовал не слушать даже энергетиков, которые настойчиво предлагают заменить счётчик, срок эксплуатации которого ещё не закончился.

По словам директора, с июля 2020 года действует Федеральный закон, согласно которому обеспечить замену приборов учёта для жителей многоквартирных домов должен гарантированный поставщик.

"Поэтому в тех случаях, когда к вам пришли какие-то люди, конечно же, следует дождаться нас", — заявил Гайрабеков.