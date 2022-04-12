Ветеринар рассказала о нуждах хомяка

Ветеринар станции по борьбе с болезнями животных ЗелАО Надежда Кузина рассказала, чем ни в коем случае нельзя кормить домашних хомяков, как за ними ухаживать.

Как заявила специалист "Москве 24", хомякам ни в коем случае нельзя давать жареную, соленую, жирную пищу, а также консервы и миндаль. У маленьких пушистиков предрасположенность к диабету, из-за чего им нельзя давать что-либо сладкое и арбузы. Но хомяки никогда не откажутся от фруктов без косточек и очищенных орехов, соответственно, кроме миндаля.

Хомяки не любят особое к ним внимание и ласки, они предпочитают одиночество. Приучать хомяков к тактильности стоит постепенно и аккуратно, например, положить кусочек съестного на ладонь и ждать, когда питомец зайдет на вашу руку, чтобы полакомиться. Повторение этой процедуры приучит хомяка к вашим рукам и тактильности в принципе, однако руки должны быть чистые и без резких запахов, так как хомяку будет это неприятно, ведь у них сильное обоняние.

Хомяки очень нежные и хрупкие, поэтому температура в их жилище должна быть комфортной 18-20 градусов. Уборку в их домике стоит проводить каждые 2-3 дня, но не переусердствовать, так как хомяки любят одиночество и не терпят вмешательство на свою территорию. Поэтому домик лучше поставить где-нибудь в уединенном месте, чтобы хомяку было комфортно.

Неотъемлемой частью жилища хомяка всегда должен быть минеральный камень, и не потому что хомяк такая утонченная натура, требующая особого интерьера, а потому что хомяку нужно стачивать зубы. Если они вырастут слишком длинными или кривыми, то хомяк не сможет есть. Часто хомяки страдают маллоклюзией, которая приводит зубы в негодность из-за длины или кривизны.

Хомяки не только предрасположены к диабету, но еще и к ожирению, поэтому должны часто двигаться. В этом им помогают игрушки, особенно такие, как колесо, где грызун бегает и веселиться.

Также хомякам нужна небольшая щеточка для расчесывания их шубки, чтобы она не запуталась и не свалялась.