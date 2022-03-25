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Автор Николай Ткаченко

Психолог раскрыл способ вывести на чистую воду женатого мужчину

Моя семья

Некоторые мужчины не прочь завести новые знакомства с девушками даже после того, как официально связали себя узами брака. Естественно, этот факт они от новой пассии стараются скрыть любыми способами. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Психолог раскрыл способ вывести на чистую воду женатого мужчину

По словам специалиста, женатый мужчина может не носить обручальное кольцо на пальце, но его всё равно выдадут схемы, которые обычно используются представителями сильной половины человечества.

Прежде всего, насторожиться девушке стоит, если мужчина приглашает её на встречу, но избегает людных мест в городе, а предпочитает маленькие кафешки на окраине с приватными кабинками, пояснил психолог в интервью Пятому каналу.

Это же касается и соцсетей. Тревожным сигналом для женщины должно стать их отсутствие у мужчины. Или он может скрывать их наличие.

Женатый человек, как правило, не имеет свободного времени для встреч, особенно в выходные и праздники. Поэтому вывести обманщика на чистую воду поможет предложение о совместном проведении выходных. Семейный мужчина всегда найдёт предлог, чтобы отказаться.

Эксперт отметил, что мужчина со штампом в паспорте часто ведёт себя как шпион из кино, стараясь не выдать себя перед женой. Он не берёт трубку или сбрасывает звонки вечерами, разговаривает на улице или в машине, а не дома. Кроме того, он не говорит, где живёт и не приглашает женщину к себе домой.

Психолог посоветовал простой тест для проверки нового знакомого — подарить ему небольшой сувенир (например, брелок для ключей на машину), который нужно будет всегда держать на виду. Холостой мужчина подарку обрадуется, а вот женатый нет, поскольку лишние вопросы ему не нужны.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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