Диетолог назвала неожиданный метод борьбы с лишним весом

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, пить тёплую воду. Подобные напитки помогают организму ощутить насыщение, объяснила специалист.

"Если мы будем пить тёплую воду, то не будет чувства голода. Она успокаивает и даёт ощущение комфорта. Центры жажды и насыщения находятся рядом, поэтому иногда нам достаточно попить воды", — сказала эксперт.

Вместе с этим она добавила, что в этом случае человек смывает желудочный сок и заполняет желудок. Таким образом замедлится формирование грелина, гормона голода, отметила врач. По её данным, употреблять можно не только воду, но и, например, цикорий с нежирным молоком. Мозг решит, что этот напиток является чем-то вроде супа, сказала диетолог. Также она указала на негативный эффект от питья холодной воды.

"Из-за этого непереваренная еда очень быстро "проскакивает", не успевает даже всасываться и человек опять хочет есть", — заявила Соломатина в интервью Москве 24.

Ранее врач Наталья Круглова обратила внимание на вред от разгрузочных дней. Как подчеркнула специалист, из-за них могут возникнуть проблемы с пищевым поведением.