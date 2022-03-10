Российская писательница, автор популярных книг "Роман с Постскриптумом", "Богиня победы", "Эликсир бессмертия" Нина Пушкова рассказала о роли женщины в семейной жизни, сообщают "Аргументы недели".
По её словам, одиночество приходит через просиживание в компьютере, в гаджетах, в соцсетях.
"Это только кажется, что у тебя миллионы и миллионы друзей. Это иллюзия, которую специально внедряют в сознание, культивируют её, а вы являетесь всего лишь товаром. Джулиан Ассанж как-то сказал: если вам что-то достается бесплатно, значит, товар — вы сами. Это очень точная оценка", — считает писательница.
"В семье у вас всегда есть, как говорят в Англии, "backing", т. е. есть спина, вы прикрыты. В одиночестве вы открыты для вторжения, для нападения, для агрессии. Почему сейчас так активно работают на разобщение семьи? Потому что с одиночкой справиться легче, им легче манипулировать, он легко управляем, — считает Пушкова.
По словам автора книг, только семья "способна оказать сопротивление абсолютно бездушной системе, и бездушному эксперименту, который запущен в 21 веке, когда человек становится объектом тотальной манипуляции".
"Нашему семейному союзу очень много лет. Не буду говорить, что мы не знали трудностей, что весь этот семейный путь был устлан лепестками роз и мы только и делали, что над ними порхали", — заявила писательница.
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