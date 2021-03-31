Портал госуслуг начинает принимать с 1 апреля заявления на поступление в школу.
Как сообщил РИА "Новости" замглавы Минцифры Олег Качанов, возможность подать "электронное" заявление будет доступна до 30 июня жителям 30 регионов страны. Регистрация заявления автоматически реализуется после его подачи, одновременно направляя уведомление об этом в личный кабинет.
По утверждению Качанова, сейчас портал госуслуг готов выдержать повышенную нагрузку, когда сотни семей отправятся записывать детей "в первый раз в первый класс". Таким же способом можно подать документы в некоторые из вузов в рамках апробации соответствующего сервиса.
Ранее сообщалось о переносе итогового сочинения по русскому языку для доступа к ЕГЭ на 15 апреля.
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