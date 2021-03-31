Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме
Стали известны составы сборных России и Дании на матч молодёжного Евро
Путин оценил темпы восстановления экономики
Страховщики против депутатов: кто заплатит за сосульки?
Невеста Большунова завершила карьеру в 24 года
"Золотая лихорадка": россияне скупают золото
Павел Буре объяснил, почему отказался от гражданства США
Стас Барецкий рассказал про общение с "мытищинским стрелком"
Как оспорить неправильно рассчитанный налог

С 1 апреля наступает пора устраивать детей в школу

Моя семья

Портал госуслуг начинает принимать с 1 апреля заявления на поступление в школу.

Как сообщил РИА "Новости" замглавы Минцифры Олег Качанов, возможность подать "электронное" заявление будет доступна до 30 июня жителям 30 регионов страны. Регистрация заявления автоматически реализуется после его подачи, одновременно направляя уведомление об этом в личный кабинет.

По утверждению Качанова, сейчас портал госуслуг готов выдержать повышенную нагрузку, когда сотни семей отправятся записывать детей "в первый раз в первый класс". Таким же способом можно подать документы в некоторые из вузов в рамках апробации соответствующего сервиса.

Ранее сообщалось о переносе итогового сочинения по русскому языку для доступа к ЕГЭ на 15 апреля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
России никакого профита от "затора" на Суэцком канале нет и быть и не может
Россиян ждет "гаражная амнистия"
Юрий Куклачёв: кошка берёт вашу болезнь и не передаст свою
Разговор о главных проблемных точках бизнеса
Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме
Есть ли политическая жизнь в Белоруссии
Стали известны составы сборных России и Дании на матч молодёжного Евро
Путин оценил темпы восстановления экономики
Страховщики против депутатов: кто заплатит за сосульки?
Прогоревший на взятке пензенский губернатор - не единственный плохиш в системе
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Мир. Новости мира
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Здоровье
Ни одна COVID-вакцина вакциной не является. Все происходящее - битва престолов
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Точка зрения
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников