Как защитить бюджет молодой семьи от краха?.

Согласно исследованию американского сервиса по подбору кредитов MagnifyMoney, почти четверть молодых семей распадаются вследствие финансовых сложностей. На основании данных исследования, специалисты инвестиционной компании Acorns Grow подготовили рекомендации для новобрачных, как избежать краха семейного бюджета.
7 из 10 участников опроса, чей брак распался из-за материальных проблем, признались, что, создавая семью, не проработали плана предстоящих расходов. Эксперты советуют составить такой план хотя бы на первые три месяца после свадьбы.
Не менее важно изначально определить, какой именно вклад будет вносить в семейный бюджет каждый из ее членов. Даже если один из супругов не работает, он должен иметь право голоса в управлении деньгами. В таких случаях специалисты советуют завести три банковских счета — один совместный, из которого оплачиваются общие расходы, и где ведутся накопления, и два личных, по тратам с которых супруги не обязаны отчитываться друг перед другом.
Даже если управлением семейными финансами занимается только один из супругов, время от времени ему стоит советоваться со своим партнером и держать его в курсе ситуации — статистика показывает, что семьи, где принято такое правило, оказываются более крепкими.
Все большее распространение среди молодых семей приобретает практика заключения брачных контрактов. В случае, если благосостояние каждого из супругов изначально было разным, брачный контракт может предотвратить конфликты.
Для организации свадебных торжеств следует завести особый фонд — изначально определить сумму, которую вы можете потратить на праздник без ущерба для долгосрочных целей и накапливать ее на отдельном счете, чтобы избежать необходимости кредитов и последующей экономии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что многим российским семьям приходится копить деньги, чтобы отправить детей в школу.
Источник фото: pxhere.com
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