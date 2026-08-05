Руководство Министерства обороны Азербайджана проинспектировало новые военные объекты, переданные в эксплуатацию подразделениям противовоздушной обороны (ПВО). В разных регионах республики ввели в строй около 20 объектов военной инфраструктуры.
Комплексы оснащены казармами, столовыми, кухнями, медицинскими пунктами, оружейными и бытовыми комнатами. На объектах установлены системы водоснабжения, котельные, генераторы для бесперебойного электропитания, линии связи и пожарная сигнализация. Помещения укомплектованы мебелью и оборудованием.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поручил командованию воздушными силами обеспечить защиту воздушного пространства Азербайджана, а также организовать изучение тактико-технических характеристик новых видов вооружения и техники для их применения в боевых условиях.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.