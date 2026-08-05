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Азербайджан ввел в эксплуатацию 20 новых объектов военной инфраструктуры

Азербайджан

Руководство Министерства обороны Азербайджана проинспектировало новые военные объекты, переданные в эксплуатацию подразделениям противовоздушной обороны (ПВО). В разных регионах республики ввели в строй около 20 объектов военной инфраструктуры.

Флаг Азербайджана
Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Азербайджана

Комплексы оснащены казармами, столовыми, кухнями, медицинскими пунктами, оружейными и бытовыми комнатами. На объектах установлены системы водоснабжения, котельные, генераторы для бесперебойного электропитания, линии связи и пожарная сигнализация. Помещения укомплектованы мебелью и оборудованием.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поручил командованию воздушными силами обеспечить защиту воздушного пространства Азербайджана, а также организовать изучение тактико-технических характеристик новых видов вооружения и техники для их применения в боевых условиях.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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