Азербайджан ввел в эксплуатацию 20 новых объектов военной инфраструктуры

Руководство Министерства обороны Азербайджана проинспектировало новые военные объекты, переданные в эксплуатацию подразделениям противовоздушной обороны (ПВО). В разных регионах республики ввели в строй около 20 объектов военной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Азербайджана

Комплексы оснащены казармами, столовыми, кухнями, медицинскими пунктами, оружейными и бытовыми комнатами. На объектах установлены системы водоснабжения, котельные, генераторы для бесперебойного электропитания, линии связи и пожарная сигнализация. Помещения укомплектованы мебелью и оборудованием.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поручил командованию воздушными силами обеспечить защиту воздушного пространства Азербайджана, а также организовать изучение тактико-технических характеристик новых видов вооружения и техники для их применения в боевых условиях.