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Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 июня 2026 года подписал указ "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта нефтегазовых товаров и поддержке расходов на их перевозку". Документ вводит государственный механизм частичного возмещения логистических затрат экспортеров азербайджанского происхождения. Новые правила начинают действовать с 1 сентября 2026 года и будут применены к перевозкам, осуществленным до 30 сентября 2036 года.

Грузовые контейнеры
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовые контейнеры

Поддержка касается исключительно товаров азербайджанского происхождения, не относящихся к нефтегазовому сектору. Денежные средства выплачиваются экспортерам в безналичном порядке по результатам каждого квартала на основании их заявлений. Исполнителем выплат выступает Министерство экономики Азербайджана.

Размер субсидии определяется по двум параллельным формулам, оплачивается меньшая из полученных сумм. Первая формула учитывает фактические затраты на перевозку, вторая — таможенную стоимость товара. Процент возмещения зависит от вида транспорта и страны регистрации автотранспорта.

Вид перевозки / условие Возмещение от фактических затрат Верхний предел (% от таможенной стоимости)
Железнодорожный, авиационный, морской транспорт; автотранспорт с регистрацией в Азербайджане 70% 15% (для ЖД, авиа, авто)
Морской транспорт 70% 5%
Автотранспорт с регистрацией за пределами Азербайджана 50% 15%

Отдельное положение предусмотрено для Нахичеванской автономной республики. При перевозке сухопутным транспортом азербайджанских нефтегазовых товаров из Нахичевана в другие регионы страны экспортеру возмещается 70% фактически понесенных затрат. Верхний предел по таможенной стоимости в этом случае не применяется.

Ключевые параметры механизма пока зафиксированы только в общих чертах. Отдельными нормативными актами должны быть утверждены: правила определения происхождения товаров, перечень поддерживаемых продуктов, группы стран назначения, перечень исключенных операций и лиц, порядок подачи и рассмотрения заявлений, а также методика расчета для мультимодальных перевозок. До публикации этих актов экспортеры не могут подготовить полный пакет документов для получения поддержки.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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