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Бакинский женский университет приостанавливает образовательную деятельность

Азербайджан

Министерство науки и образования Азербайджана начало реализацию мер по перевода студентов Бакинского женского университета после приостановки его образовательной деятельности. По данным ведомства, на 2026/2027 учебный год приём на бакалавриат и магистратуру не планируется.

Химия коллоидных веществ
Фото: commons.wikimedia.org by Dyakovanatasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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В университете обучаются 1568 студентов: 1513 — на бакалавриате по 11 специальностям, 55 — в магистратуре по двум направлениям. Их перевод в другие частные вузы Баку будет произведен с учётом набранных баллов на вступительных экзаменах Государственного экзаменационного центра, профиля подготовки, уровня и формы обучения, курса, языка преподавания, а также основания обучения — по госзаказу или на платной основе.

Министерство подчеркнуло: приостановка деятельности не затрагивает юридическую силу ранее выданных документов об образовании — дипломов и справок. Выпускники текущего года получат государственные документы об образовании в установленном порядке.

Отдельно ведомство уточняет сведения о студентах, находящихся в академическом отпуске, приостановивших обучение или отчисленных по разным основаниям. Их права на продолжение обучения будут обеспечены в соответствии с законодательством.

В университете задействовано более 110 педагогических работников. Большинство из них не имеют ученых степеней, а основное место работы у большей части сотрудников — в других вузах. Поэтому приостановка деятельности Бакинского женского университета не приведёт к потере ими основных рабочих мест. Штатные сотрудники могут претендовать на вакантные позиции в других учебных заведениях; Министерство направит соответствующие рекомендации.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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