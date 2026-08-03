Нотариусов обязали сообщать о переходе долей по наследству и залогах в налоговый орган

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Суть нововведения — обязательная передача нотариусами в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики сведений о определенных действиях с долями в уставных капиталах коммерческих организаций. Данные будут поступать в реальном времени через Единую систему электронного правительства (ЕСЭП). Правовая основа — Закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре".
Нотариусы должны информировать налоговый орган о следующих фактах:
|Категория сделки или события
|Основание для передачи данных
|Отчуждение доли в уставном капитале
|Нотариально заверенная сделка
|Переход доли по наследству
|Наследственные права на долю
|Обременение доли (залог и иные обременения)
|Нотариально заверенное обременение
|Назначение имущественного управляющего
|Смерть учредителя, являющегося единственным исполнительным органом общества
Последний пункт касается ситуации, когда учредитель и директор (юридический представитель) коммерческой организации — одно лицо. При смерти такого учредителя нотариус в рамках мер по охране наследства инициирует назначение управляющего имуществом, и об этом факте сообщается в налоговую службу.
Механизм предполагает автоматический обмен данными: нотариальная палата или уполномоченный орган передает сведения в ЕСЭП, откуда они в режиме реального времени попадают в базу Государственной налоговой службы. Отдельного бумажного уведомления или обращения сторон не требуется.
По оценке юриста по налоговому праву Дениса Прохорова, введение автоматического обмена данными между нотариатом и налоговым органом исключит временные лаги при актуализации реестра участников коммерческих обществ и снизит риски использования устаревших сведений при налоговом контроле и контроле за бенефициарной властью.
Дата вступления решения в силу в сообщении не указана; стандартной практикой является опубликование в официальном источнике и вступление в силу по истечении установленного законом срока после публикации.
Экспертная оценка: юрист по налоговому праву — Денис Анатольевич Прохоров.
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