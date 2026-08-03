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Нотариусов обязали сообщать о переходе долей по наследству и залогах в налоговый орган

Азербайджан

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Мужчина подписывает документы
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подписывает документы

Суть нововведения — обязательная передача нотариусами в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики сведений о определенных действиях с долями в уставных капиталах коммерческих организаций. Данные будут поступать в реальном времени через Единую систему электронного правительства (ЕСЭП). Правовая основа — Закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре".

Какие сведения будут передаваться

Нотариусы должны информировать налоговый орган о следующих фактах:

Категория сделки или события Основание для передачи данных
Отчуждение доли в уставном капитале Нотариально заверенная сделка
Переход доли по наследству Наследственные права на долю
Обременение доли (залог и иные обременения) Нотариально заверенное обременение
Назначение имущественного управляющего Смерть учредителя, являющегося единственным исполнительным органом общества

Последний пункт касается ситуации, когда учредитель и директор (юридический представитель) коммерческой организации — одно лицо. При смерти такого учредителя нотариус в рамках мер по охране наследства инициирует назначение управляющего имуществом, и об этом факте сообщается в налоговую службу.

Механизм предполагает автоматический обмен данными: нотариальная палата или уполномоченный орган передает сведения в ЕСЭП, откуда они в режиме реального времени попадают в базу Государственной налоговой службы. Отдельного бумажного уведомления или обращения сторон не требуется.

По оценке юриста по налоговому праву Дениса Прохорова, введение автоматического обмена данными между нотариатом и налоговым органом исключит временные лаги при актуализации реестра участников коммерческих обществ и снизит риски использования устаревших сведений при налоговом контроле и контроле за бенефициарной властью.

Дата вступления решения в силу в сообщении не указана; стандартной практикой является опубликование в официальном источнике и вступление в силу по истечении установленного законом срока после публикации.

Экспертная оценка: юрист по налоговому праву — Денис Анатольевич Прохоров.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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