Азербайджан и Грузия договорились в два раза ускорить прохождение грузовых поездов

Азербайджан и Грузия договорились ускорить в два раза прохождение грузовых поездов через общую границу на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает агентство "Report" со ссылкой на АО "Азербайджанские железные дороги" (АДЖД).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грузовой кран и железнодорожные вагоны

Соответствующее решение принято по итогам встречи руководств АДЖД и Грузинских железныхдорог на станции Бёйюк-Кесик. Участники обсудили расширение сотрудничества, в том числе расширение электронного обмена данными в режиме реального времени между железными дорогами и интеграцию информационных систем таможенных органов. Принято решение о бесцепном курсе электровозов АДЖД по маршруту Бёйюк-Кесик — Тбилиси — Бёйюк-Кесик без замены локомотива.

Ключевым организационным изменением станет отмена двойного технического осмотра вагонов. Ранее осмотр проводился и на станции Бёйюк-Кесик (Азербайджан), и на станции Гардабани (Грузия). По новой схеме осмотр вагонов по направлению Азербайджан — Грузия будет проводиться только на Бёйюк-Кесик, а в обратном направлении — на ж/д узле Тбилиси. По информации АДЖД, такая оптимизация позволит сократить время граничного перехода в два раза. Тестовые грузовые операции по обновлённой схеме уже пройдены успешно.

Также согласована подготовка к запуску дополнительного рейса по маршруту Баку — Тбилиси и упрощение погранично-таможенных процедур для пассажирских поездов. АДЖД продолжает реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов на направлении Бёйюк-Кесик, в результате чего пропускная способность граничного участка значительно увеличена и инфраструктура приведена в соответствие с современными требованиями.