Азербайджан и Грузия договорились в два раза ускорить прохождение грузовых поездов

Азербайджан и Грузия договорились ускорить в два раза прохождение грузовых поездов через общую границу на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает агентство "Report" со ссылкой на АО "Азербайджанские железные дороги" (АДЖД).
Соответствующее решение принято по итогам встречи руководств АДЖД и Грузинских железныхдорог на станции Бёйюк-Кесик. Участники обсудили расширение сотрудничества, в том числе расширение электронного обмена данными в режиме реального времени между железными дорогами и интеграцию информационных систем таможенных органов. Принято решение о бесцепном курсе электровозов АДЖД по маршруту Бёйюк-Кесик — Тбилиси — Бёйюк-Кесик без замены локомотива.
Ключевым организационным изменением станет отмена двойного технического осмотра вагонов. Ранее осмотр проводился и на станции Бёйюк-Кесик (Азербайджан), и на станции Гардабани (Грузия). По новой схеме осмотр вагонов по направлению Азербайджан — Грузия будет проводиться только на Бёйюк-Кесик, а в обратном направлении — на ж/д узле Тбилиси. По информации АДЖД, такая оптимизация позволит сократить время граничного перехода в два раза. Тестовые грузовые операции по обновлённой схеме уже пройдены успешно.
Также согласована подготовка к запуску дополнительного рейса по маршруту Баку — Тбилиси и упрощение погранично-таможенных процедур для пассажирских поездов. АДЖД продолжает реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов на направлении Бёйюк-Кесик, в результате чего пропускная способность граничного участка значительно увеличена и инфраструктура приведена в соответствие с современными требованиями.
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