В июле на освобожденных территориях Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов очистили 8012,7 гектара земли. Данные опубликовало Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA), специализирующееся на гуманитарном разминировании. Показатели являются итоговыми за указанный месяц.
За этот период саперы обнаружили и обезвредили 2 894 объекта:
|Категория объекта
|Количество (шт.)
|Неразорвавшиеся боеприпасы
|2106
|Противопехотные мины
|614
|Противотанковые мины
|174
Работы велись в районах Тертер, Агдам, Ходжалы, Ханкенди, Шуша, Ходжавент, Лачин, Физули, Джебраил, Губадлы, Зангилан, Кельбаджар и Агдера. Также разминирование провели в селах Баганис-Айрым, Нижний Эскипара, Хейримлы и Гызылхаджилы Газахского района.
В операциях участвовали ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пять местных организаций и одна неправительственная организация.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.