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Саперы очистили 8012,7 гектара территорий Азербайджана от боеприпасов и мин

Азербайджан

В июле на освобожденных территориях Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов очистили 8012,7 гектара земли. Данные опубликовало Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA), специализирующееся на гуманитарном разминировании. Показатели являются итоговыми за указанный месяц.

разминирование Пальмиры
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
разминирование Пальмиры

За этот период саперы обнаружили и обезвредили 2 894 объекта:

Категория объекта Количество (шт.)
Неразорвавшиеся боеприпасы 2106
Противопехотные мины 614
Противотанковые мины 174

География и состав работ

Работы велись в районах Тертер, Агдам, Ходжалы, Ханкенди, Шуша, Ходжавент, Лачин, Физули, Джебраил, Губадлы, Зангилан, Кельбаджар и Агдера. Также разминирование провели в селах Баганис-Айрым, Нижний Эскипара, Хейримлы и Гызылхаджилы Газахского района.

В операциях участвовали ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пять местных организаций и одна неправительственная организация.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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