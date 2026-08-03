Саперы очистили 8012,7 гектара территорий Азербайджана от боеприпасов и мин

В июле на освобожденных территориях Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов очистили 8012,7 гектара земли. Данные опубликовало Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA), специализирующееся на гуманитарном разминировании. Показатели являются итоговыми за указанный месяц.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ разминирование Пальмиры

За этот период саперы обнаружили и обезвредили 2 894 объекта:

Категория объекта Количество (шт.) Неразорвавшиеся боеприпасы 2106 Противопехотные мины 614 Противотанковые мины 174

География и состав работ

Работы велись в районах Тертер, Агдам, Ходжалы, Ханкенди, Шуша, Ходжавент, Лачин, Физули, Джебраил, Губадлы, Зангилан, Кельбаджар и Агдера. Также разминирование провели в селах Баганис-Айрым, Нижний Эскипара, Хейримлы и Гызылхаджилы Газахского района.

В операциях участвовали ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пять местных организаций и одна неправительственная организация.