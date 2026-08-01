Банки Азербайджана внедряют независимые механизмы контроля жалоб по требованию ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ужесточил требования к корпоративному управлению в банковском секторе. Теперь каждый банк обязан создать независимую функцию рассмотрения жалоб, которая будет защищать права клиентов и контролировать соблюдение этических норм в режиме реального времени.

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Ключевое изменение заключается в переходе от формальных правил к практическому исполнению. Если раньше банкам достаточно было иметь прописанные регламенты работы с претензиями, то теперь они обязаны внедрить конкретные механизмы контроля и создать структуру, отделенную от бизнес-подразделений.

Организация и контроль

Формат подразделения зависит от размера банка и объема его клиентской базы: это может быть полноценный структурный отдел или назначенный ответственный сотрудник. Чтобы избежать конфликта интересов, эта служба должна быть полностью независима от операционных блоков, приносящих прибыль.

Параметр Новые требования ЦБА Статус подразделения Полная независимость от бизнес-подразделений банка Надзор Контроль со стороны главного комплаенс-офицера (или риск-менеджера) Проверка эффективности Обязательный внутренний аудит не реже одного раза в год Отчетность Ежеквартальные отчеты в Наблюдательный совет и Правление банка Ресурсы Обеспечение IT-системами, доступом к данным и регулярным обучением персонала

Вывод: Решение ЦБА переводит защиту прав потребителей финансовых услуг из плоскости деклараций в плоскость институционального контроля с обязательным аудитом.

Что меняется для клиентов и сотрудников

Для клиентов это означает появление прозрачного механизма оспаривания действий банка. Новая служба будет не просто отвечать на письма, а проводить устные консультации, встречи и вести реестр всех претензий по категориям продуктов и услуг.

Банки также обязуются соблюдать новые этические стандарты:

исключить злоупотребление служебным положением;

пресекать конфликты интересов;

предлагать продукты, соответствующие реальным потребностям клиента;

контролировать публичные заявления, которые могут создать репутационные риски.

Служба по рассмотрению жалоб также будет взаимодействовать с Центральным банком по запросам клиентов и участвовать в программах повышения финансовой грамотности населения.

Влияние на отношения с Россией

Данная мера носит внутренний регуляторный характер и направлена на оздоровление национального банковского сектора. Однако повышение прозрачности и стандартов комплаенса в банках Азербайджана может упростить взаимодействие с российскими финансовыми институтами и контрагентами, требующими соблюдения высоких международных стандартов управления рисками при проведении трансграничных расчетов и инвестиционных операций.