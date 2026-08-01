Банки Азербайджана внедряют независимые механизмы контроля жалоб по требованию ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ужесточил требования к корпоративному управлению в банковском секторе. Теперь каждый банк обязан создать независимую функцию рассмотрения жалоб, которая будет защищать права клиентов и контролировать соблюдение этических норм в режиме реального времени.
Ключевое изменение заключается в переходе от формальных правил к практическому исполнению. Если раньше банкам достаточно было иметь прописанные регламенты работы с претензиями, то теперь они обязаны внедрить конкретные механизмы контроля и создать структуру, отделенную от бизнес-подразделений.
Формат подразделения зависит от размера банка и объема его клиентской базы: это может быть полноценный структурный отдел или назначенный ответственный сотрудник. Чтобы избежать конфликта интересов, эта служба должна быть полностью независима от операционных блоков, приносящих прибыль.
|Параметр
|Новые требования ЦБА
|Статус подразделения
|Полная независимость от бизнес-подразделений банка
|Надзор
|Контроль со стороны главного комплаенс-офицера (или риск-менеджера)
|Проверка эффективности
|Обязательный внутренний аудит не реже одного раза в год
|Отчетность
|Ежеквартальные отчеты в Наблюдательный совет и Правление банка
|Ресурсы
|Обеспечение IT-системами, доступом к данным и регулярным обучением персонала
Вывод: Решение ЦБА переводит защиту прав потребителей финансовых услуг из плоскости деклараций в плоскость институционального контроля с обязательным аудитом.
Для клиентов это означает появление прозрачного механизма оспаривания действий банка. Новая служба будет не просто отвечать на письма, а проводить устные консультации, встречи и вести реестр всех претензий по категориям продуктов и услуг.
Банки также обязуются соблюдать новые этические стандарты:
Служба по рассмотрению жалоб также будет взаимодействовать с Центральным банком по запросам клиентов и участвовать в программах повышения финансовой грамотности населения.
Данная мера носит внутренний регуляторный характер и направлена на оздоровление национального банковского сектора. Однако повышение прозрачности и стандартов комплаенса в банках Азербайджана может упростить взаимодействие с российскими финансовыми институтами и контрагентами, требующими соблюдения высоких международных стандартов управления рисками при проведении трансграничных расчетов и инвестиционных операций.
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