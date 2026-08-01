Банки Азербайджана перераспределяют ресурсы в пользу зарубежных инструментов

Чистые внешние активы банков Азербайджана на 1 июля текущего года составили 31 млрд 217 млн манатов. По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель вырос на 3,8% по сравнению с 1 июня и на 20,8% относительно начала года. Сравнение с аналогичной датой прошлого года показывает рост на 19,5%.
Чистые внутренние активы банков к этой же дате достигли 21 млрд 707,5 млн манатов. В месячном выражении зафиксирован прирост на 1,4%, однако в долгосрочной перспективе наблюдается снижение: показатель упал на 9,6% с начала года и на 2,9% по сравнению с 1 июля прошлого года.
|Показатель
|Значение (млн манатов)
|Чистые внешние активы
|31 217
|Чистые внутренние активы
|21 707,5
|Суммарные активы системы
|60 940,4
По оценке банковского аналитика Алины Корнеевой, разрыв в динамике внешних и внутренних активов указывает на перераспределение ресурсов банковской системы в сторону зарубежных инструментов при одновременном сокращении внутреннего кредитного или инвестиционного портфеля.
На текущий момент в стране работают 21 банк, совокупный объем активов которых составляет 60 млрд 940,4 млн манатов.
Экспертная оценка: банковский аналитик — Алина Корнеева.
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