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Банки Азербайджана перераспределяют ресурсы в пользу зарубежных инструментов

Азербайджан

Чистые внешние активы банков Азербайджана на 1 июля текущего года составили 31 млрд 217 млн манатов. По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель вырос на 3,8% по сравнению с 1 июня и на 20,8% относительно начала года. Сравнение с аналогичной датой прошлого года показывает рост на 19,5%.

Баку, Азербайджан
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Баку, Азербайджан

Структура активов банковской системы

Чистые внутренние активы банков к этой же дате достигли 21 млрд 707,5 млн манатов. В месячном выражении зафиксирован прирост на 1,4%, однако в долгосрочной перспективе наблюдается снижение: показатель упал на 9,6% с начала года и на 2,9% по сравнению с 1 июля прошлого года.

Показатель Значение (млн манатов)
Чистые внешние активы 31 217
Чистые внутренние активы 21 707,5
Суммарные активы системы 60 940,4

По оценке банковского аналитика Алины Корнеевой, разрыв в динамике внешних и внутренних активов указывает на перераспределение ресурсов банковской системы в сторону зарубежных инструментов при одновременном сокращении внутреннего кредитного или инвестиционного портфеля.

На текущий момент в стране работают 21 банк, совокупный объем активов которых составляет 60 млрд 940,4 млн манатов.

Экспертная оценка: банковский аналитик — Алина Корнеева.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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