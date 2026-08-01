Ошибки в тестовых заданиях изменили итоговые баллы учителей в Азербайджане

Институт образования Азербайджана опубликовал итоги конкурса на замещение вакантных должностей учителей в государственных общеобразовательных школах. Результаты направлены в личные кабинеты кандидатов на портале miq. edu.az.
Главной особенностью этого этапа стал пересмотр баллов по нескольким предметам. После анализа обращений участников эксперты признали ряд тестовых заданий ошибочными. Ошибки были исправлены, а дополнительные баллы начислены в пользу кандидатов.
Тестирование проходило с 14 по 18 июля в 35 центрах страны. В нем приняли участие более 33 тысяч человек; явка составила 96%.
|Предмет
|Количество некорректных заданий
|Биология
|1
|География
|1
|Русский язык и литература
|1
|Химия (азербайджанский сектор)
|1
|Химия (русский сектор)
|3
|Музыка (русский сектор)
|1
Вывод: Корректировка баллов напрямую влияет на итоговый рейтинг претендентов, что может изменить список лиц, допущенных к работе в школах.
Для жителей регионов и Баку это означает обновление списков педагогического состава. Поскольку конкурс определяет доступ к государственным рабочим местам, пересмотр результатов по химии, биологии и русскому языку может повлиять на распределение учителей по школьным округам.
Событие затрагивает в том числе преподавателей русского языка и литературы, а также специалистов химического и музыкального профилей, работающих в русском секторе образования. Обновленные данные позволяют этим специалистам получить более точную оценку своих компетенций перед выходом на работу.
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