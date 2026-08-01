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Ошибки в тестовых заданиях изменили итоговые баллы учителей в Азербайджане

Азербайджан

Институт образования Азербайджана опубликовал итоги конкурса на замещение вакантных должностей учителей в государственных общеобразовательных школах. Результаты направлены в личные кабинеты кандидатов на портале miq. edu.az.

Пустой школьный класс с партами, доской и окном
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с партами, доской и окном

Главной особенностью этого этапа стал пересмотр баллов по нескольким предметам. После анализа обращений участников эксперты признали ряд тестовых заданий ошибочными. Ошибки были исправлены, а дополнительные баллы начислены в пользу кандидатов.

Тестирование проходило с 14 по 18 июля в 35 центрах страны. В нем приняли участие более 33 тысяч человек; явка составила 96%.

Предмет Количество некорректных заданий
Биология 1
География 1
Русский язык и литература 1
Химия (азербайджанский сектор) 1
Химия (русский сектор) 3
Музыка (русский сектор) 1

Вывод: Корректировка баллов напрямую влияет на итоговый рейтинг претендентов, что может изменить список лиц, допущенных к работе в школах.

Для жителей регионов и Баку это означает обновление списков педагогического состава. Поскольку конкурс определяет доступ к государственным рабочим местам, пересмотр результатов по химии, биологии и русскому языку может повлиять на распределение учителей по школьным округам.

Событие затрагивает в том числе преподавателей русского языка и литературы, а также специалистов химического и музыкального профилей, работающих в русском секторе образования. Обновленные данные позволяют этим специалистам получить более точную оценку своих компетенций перед выходом на работу.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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