Азербайджан и Турция создают новые маршруты для передачи зеленой энергии в Европу

Баку и Анкара прорабатывают создание альтернативных региональных интерконнекторов для передачи возобновляемой электроэнергии. Цель проектов — доставить "зеленый" ток из Каспийского бассейна и с Кавказа на европейские рынки через территорию Турции.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Ветряные электростанции на зеленых холмах под голубым небом

О деталях договоренностей сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар по итогам встречи в Стамбуле с главой Минэнергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Стороны обсудили текущий статус проекта по торговле и передаче электроэнергии, который объединяет четыре страны.

Участники проекта Цель сотрудничества Азербайджан, Турция, Грузия, Болгария Создание системы передачи и торговли "зеленой" электроэнергией Каспийский регион и Кавказ (поставщики) Вывод возобновляемого энергетического потенциала на рынки Европы Турция (транзитер) Превращение в один из главных центров региональной торговли электричеством

Для Азербайджана развитие таких интерконнекторов означает диверсификацию экспортных маршрутов и расширение географии присутствия на энергетическом рынке Европы за счет возобновляемых источников энергии.

Реализация данных проектов может усилить экономическую взаимозависимость Азербайджана, Турции и европейских стран. Влияние на отношения с Россией в рамках этого события не подтверждено представленной фактурой.