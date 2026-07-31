Баку и Анкара прорабатывают создание альтернативных региональных интерконнекторов для передачи возобновляемой электроэнергии. Цель проектов — доставить "зеленый" ток из Каспийского бассейна и с Кавказа на европейские рынки через территорию Турции.
О деталях договоренностей сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар по итогам встречи в Стамбуле с главой Минэнергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Стороны обсудили текущий статус проекта по торговле и передаче электроэнергии, который объединяет четыре страны.
|Участники проекта
|Цель сотрудничества
|Азербайджан, Турция, Грузия, Болгария
|Создание системы передачи и торговли "зеленой" электроэнергией
|Каспийский регион и Кавказ (поставщики)
|Вывод возобновляемого энергетического потенциала на рынки Европы
|Турция (транзитер)
|Превращение в один из главных центров региональной торговли электричеством
Для Азербайджана развитие таких интерконнекторов означает диверсификацию экспортных маршрутов и расширение географии присутствия на энергетическом рынке Европы за счет возобновляемых источников энергии.
Реализация данных проектов может усилить экономическую взаимозависимость Азербайджана, Турции и европейских стран. Влияние на отношения с Россией в рамках этого события не подтверждено представленной фактурой.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.