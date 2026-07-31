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Азербайджан и Турция создают новые маршруты для передачи зеленой энергии в Европу

Азербайджан

Баку и Анкара прорабатывают создание альтернативных региональных интерконнекторов для передачи возобновляемой электроэнергии. Цель проектов — доставить "зеленый" ток из Каспийского бассейна и с Кавказа на европейские рынки через территорию Турции.

Ветряные электростанции на зеленых холмах под голубым небом
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Ветряные электростанции на зеленых холмах под голубым небом

О деталях договоренностей сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар по итогам встречи в Стамбуле с главой Минэнергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Стороны обсудили текущий статус проекта по торговле и передаче электроэнергии, который объединяет четыре страны.

Участники проекта Цель сотрудничества
Азербайджан, Турция, Грузия, Болгария Создание системы передачи и торговли "зеленой" электроэнергией
Каспийский регион и Кавказ (поставщики) Вывод возобновляемого энергетического потенциала на рынки Европы
Турция (транзитер) Превращение в один из главных центров региональной торговли электричеством

Для Азербайджана развитие таких интерконнекторов означает диверсификацию экспортных маршрутов и расширение географии присутствия на энергетическом рынке Европы за счет возобновляемых источников энергии.

Реализация данных проектов может усилить экономическую взаимозависимость Азербайджана, Турции и европейских стран. Влияние на отношения с Россией в рамках этого события не подтверждено представленной фактурой.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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