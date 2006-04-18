Топливо в России - одно из самых дешевых на территории в Европе. Цена на него ниже только в Казахстане.
К таким выводам пришли журналисты РИА Новости, проводившие собственное независимое исследование.
Кроме того, как говорится в опубликованном изданием отчете, Россия расположилась на 17 строчке рейтинга доступности бензина, в соотношении со среднемесячной зарплатой.
К слову, по итогам прошлого года, как свидетельствует статистика, цена на бензин в России показала самый низкий рост за 11 лет, а на дизтопливо - за 10 лет.
Розничная цена на автомобильный бензин в период с 4 по 10 апреля в среднем по России не изменилась, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).
В указанный период в 62 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге).
Моторное топливо подорожало в 15 центрах субъектов РФ, наибольшее подорожание было зафиксировано во Владивостоке - на 2,1%.
Вместе с тем в в 11 центрах субъектов РФ бензин подешевел, наиболее существенно - в Курске (на 1,5%).
Стоимость литра бензина в среднем по России 10 апреля составила 16 руб. 38 коп, передает "Интерфакс".
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