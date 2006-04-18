Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Топливо в России - одно из самых дешевых на территории в Европе. Цена на него ниже только в Казахстане.

К таким выводам пришли журналисты РИА Новости, проводившие собственное независимое исследование.

Кроме того, как говорится в опубликованном изданием отчете, Россия расположилась на 17 строчке рейтинга доступности бензина, в соотношении со среднемесячной зарплатой.

То есть, среднестатистический россиянин может приобрести «порядка 884 л 95-го бензина».

Самое доступное топливо - в Люксембурге. Там на среднемесячную зарплату житель страны может купить 2,8 тыс. л бензина.

Хуже всего положение дел на Украине: 311 литров бензина позволяют себе ее граждане.

К слову, по итогам прошлого года, как свидетельствует статистика, цена на бензин в России показала самый низкий рост за 11 лет, а на дизтопливо - за 10 лет.

Кстати, аналогичная ситуация с ценами на топливо была в стране в 2006 году.

Вот, что писала тогда об этом "Правда.Ру"

Розничная цена на автомобильный бензин в период с 4 по 10 апреля в среднем по России не изменилась, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

В указанный период в 62 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге).

Моторное топливо подорожало в 15 центрах субъектов РФ, наибольшее подорожание было зафиксировано во Владивостоке - на 2,1%.

Вместе с тем в в 11 центрах субъектов РФ бензин подешевел, наиболее существенно - в Курске (на 1,5%).

Стоимость литра бензина в среднем по России 10 апреля составила 16 руб. 38 коп, передает "Интерфакс".