Россиян начнут штрафовать за неправильную парковку в каждом дворе

База ГИБДД станет открытой для муниципальных чиновников. Так они смогут карать автовладельцев, что неправильно паркуются во дворах. Однако чиновники будут лишены возможности получить данные из каких-либо других источников.

Планируется, что эти поправки правительство рассмотрит во втором чтении проекта, который разрешает предоставлять личную информацию по требованию органов местного самоуправления.

Стоит отметить, что изначально документ разрешал без ограничений запрашивать сведения в рамках административных дел. Специалисты полагают, что даже последняя версия не решит проблемы, так как наказание должно быть в руках правоохранительных органов, но не чиновников.

Напомним, что от Людмилы Боковой, Дмитрия Азарова и Андрея Кутепова около года назад поступило предложение изменить порядок привлечения автовладелецев к ответственности за стоянку на газонах или неоплаченную уличную парковку. В настоящий момент нарушители, как правило, остаются безнаказанными, так как у органов, которые сейчас занимаются выявлением таких нарушений, отсутствует доступ к данным ГИБДД. И получить его можно по запросу федерального или регионального органа исполнительной власти.

Эксперты посчитали, что новый закон принесет в местные бюджеты около 76 миллионов рублей в месяц.

Отметим, что эти изменения, по мнению координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, породит схему, в которой те, кто контролируют, получают деньги за нарушение. По его словам, когда такие дела рассматриваются, что водителя заранее считают виновным, а обжаловать решение экономически не выгодно для гражданина. Поэтому наказание должно остаться прерогативой правоохранительных органов, они знают о том, какая их ждет ответственность за сбой в работе системы. Иначе люди будут беззащитны перед самовластием муниципалов.

Согласен с этой позицией и политик Вячеслав Лысаков. Он отметил, что новый проект разрешит требовать данные еще до открытия административного дела, и призвал обратиться к опыту других стран, где за нарушение парковки блокируют колеса. Для того, чтобы их разблокировать, водитель должен заплатить штраф.