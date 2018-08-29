Чтобы как у Путина: олигархи и чиновники начнут скупать "Кортеж"

Прототип кроссовера линейки Aurus можно будет купить в первые месяцы 2019 года. Об этом стало известно от руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Он рассказал, что разрабатываются внедорожники среднего сегмента, прототип появится в 2019, далее будут отрабатываться технологии. Отмечается, что в первую очередь машины придут на европейский рынок, далее — на азиатский и ближневосточный.

Информацию подтвердил гендиректор Aurus Франц Хильгерт, отметив, что первыми в январе 2019 машины смогут купить россияне, после шанс появится у жителей 6 мировых регионов.

Желающим приобрести автомобиль стоит знать, минимальная цена за машину — 10 млн рублей. При этом цвет можно будет выбрать любой, палитра очень широкая.

Как сообщили источники Pravda.ru в минтрансе, к лимузину и джипам сопровождения линейки "Кортеж" уже приценивались как минимум 40 крупных бизнесменов и около двух десятков чиновников. Их представители уже запросили данные о всех конфигурациях — от системы жизнеобеспечения до логотипа из брильянтов.

Отметим, что ранее СМИ сообщали — к лимузину и внедорожникам "Кортеж" приценивались люди, близкие к так называемому "смотрящему по России".

"Говорят, что лютым пацанам было отказано. Правильно. Нефиг вору ездить на "президентском" лимузине с быками охраны в "кремлевских" джипах," — отмечают в соцсетях.

Напомним, проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе (ЕМП). Проект реализует госинститут НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Фото: facebook.com/AurusRussia

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