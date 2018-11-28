Ассоциация автошкол против изменений в системе сдачи экзаменов на права

Межрегиональная ассоциация автошкол выступила резко против изменений в системе сдач экзаменов на водительские права.

Руководство всероссийской ассоциации автошкол считает, что в этом нет никакой необходимости. Так, получается, что организация опровергла свои же собственные слова. Ранее в федеральных средствах массовой информации появилась информация о том, будто межрегиональная ассоциация российских автошкол намерена сократить количество упражнений при сдаче экзаменов на права на "площадке" и увеличить время проверки экзаменуемого в реальных ситуациях, в городе. Теперь же, однако, руководство организации настаивает, что подобных предложений от них не поступало.

Более того, в межрегиональной ассоциации автошкол России заявили, что система, работающая в автошколах сегодня, более чем оправдана. По мнению руководства организации, именно она позволила снизить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России в два раза за последние несколько лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии эксперты представили общественности удивительное изобретение, направленное на сокращение числа и тяжести травм при дорожно-транспортных происшествиях. Так, специалисты изобрели наружную подушку безопасности.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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