Автопроизводитель не отзывает свои машины: почему это повод насторожиться

На днях в Росстандарте сообщил об отзыве нескольких сотен автомобилей Toyota C-HR. Дефект серьезный — возможность отсоединения задних колес. Несколько ранее Mazda отозвала более 62 тысяч автомобилей, проданных в России.

С одной стороны, владельцу конкретной модели известие об отзыве положительных эмоций не добавит. С другой — сейчас это настолько обыденное дело. Больше имеет смысл насторожиться в случае, если автопроизводитель вообще не проводит отзывает свои машины.

Почему, "Правде.Ру" рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

"Отзывные кампании — это абсолютно нормальное дело, это хорошая работа с потребителем. Любая машина сейчас проектируется на компьютере. Есть дорожные секции, дорожные испытания, но и там все мелочи определить невозможно, это потом уже происходит в процессе эксплуатации, довольно длительной", — объяснил он.

"Как только выявляется наличие какого-то недостатка, то об этом компания объявляет открыто. Но следует иметь в виду, это всегда вероятностное событие, как правило. Этот дефект может и не проявиться никогда. И вероятность его возникновения тоже, как правило, очень мала. Но чтобы полностью обезопасить — и автомобиль, и своих клиентов — то проводятся вот такие компании отзывные, совершенно по разным поводам и причинам. Ничего в этом страшного нет, это не значит, что нужно бежать в сервис сломя голову или ставить машину на прикол, везти ее на автовозе", — сказал Вячеслав Субботин.

Имидж автокомпаний из-за отзывов никоим образом не страдает, даже наоборот, уверен он. "Отрицательно на имидж влияет отсутствие отзывных кампаний. Не существует продукта абсолютно исправного или абсолютно доведенного. Поэтому когда нет отзывных кампаний у того или иного производителя — это повод насторожиться", — считает Субботин.

Читайте также:

Объявлена розничная стоимость автомобиля проекта "Кортеж"

Изобретен автомобиль, который самостоятельно заряжается и ремонтируется

"АвтоВАЗ" готов к разработке летающих машин

Рабочий Tesla рассказал о рабстве на заводах Илона Маска