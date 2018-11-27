На днях в Росстандарте сообщил об отзыве нескольких сотен автомобилей Toyota C-HR. Дефект серьезный — возможность отсоединения задних колес. Несколько ранее Mazda отозвала более 62 тысяч автомобилей, проданных в России.
С одной стороны, владельцу конкретной модели известие об отзыве положительных эмоций не добавит. С другой — сейчас это настолько обыденное дело. Больше имеет смысл насторожиться в случае, если автопроизводитель вообще не проводит отзывает свои машины.
Почему, "Правде.Ру" рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
"Отзывные кампании — это абсолютно нормальное дело, это хорошая работа с потребителем. Любая машина сейчас проектируется на компьютере. Есть дорожные секции, дорожные испытания, но и там все мелочи определить невозможно, это потом уже происходит в процессе эксплуатации, довольно длительной", — объяснил он.
"Как только выявляется наличие какого-то недостатка, то об этом компания объявляет открыто. Но следует иметь в виду, это всегда вероятностное событие, как правило. Этот дефект может и не проявиться никогда. И вероятность его возникновения тоже, как правило, очень мала. Но чтобы полностью обезопасить — и автомобиль, и своих клиентов — то проводятся вот такие компании отзывные, совершенно по разным поводам и причинам. Ничего в этом страшного нет, это не значит, что нужно бежать в сервис сломя голову или ставить машину на прикол, везти ее на автовозе", — сказал Вячеслав Субботин.
Имидж автокомпаний из-за отзывов никоим образом не страдает, даже наоборот, уверен он. "Отрицательно на имидж влияет отсутствие отзывных кампаний. Не существует продукта абсолютно исправного или абсолютно доведенного. Поэтому когда нет отзывных кампаний у того или иного производителя — это повод насторожиться", — считает Субботин.
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