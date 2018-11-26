В октябре россияне купили на 14% больше китайских авто

В октябре текущего года жители России приобрели 3581 автомобилей производства Китая.
Как сообщает Moneytimes.ru, по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, это на 14% больше.
Чаще всего наши сограждане отдавали предпочтение модели Lifan, проданной в октябре 2018 года в количестве 1450 единиц (-20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года). На втором месте, с существенным отставанием от лидера расположился Chery, которую приобрели в количестве 505 экземпляров (-1% в сравнении с октябрем 2017 года).
На третьей позиции оказался Geely, прибавивший 115%, и реализованный в количестве 384 единиц. В этом рейтинге самая лучшая динамика - у Zotye (+259% и 4-е место). В прошлом месяце россияне купили 366 авто этой модели. На последней строчке в топ-5 - Haval (+117%, 358 экземпляров).
Всего за первые 10 месяцев 2018 года в РФ было продано свыше 28 640 автомобилей китайских брендов. В аналогичном периоде 2017 года показатель был на 15% ниже.
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