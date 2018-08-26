В Сербии задержан болгарин из Германии за езду со скоростью 235 км/ч

Сербские полицейские остановили водителя, превысившего скорость на 130 км/час. Лихач ехал по автомагистрали Белград — Нови сад.

Радар сотрудников патрульной службы показал 235 км/час. После чего они остановили машину. Водителем оказался гражданин Болгарии, однако он постоянно проживает в ФРГ. Лихача задержали и доставили в прокуратуру Стара Пазова. Там ему выписали штраф на 1100 евро.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что бельгийский принц Лоран, младший сын короля Альберта Второго, лишился водительских прав. Журналисты выяснили, что принц нарушил правила дорожного движения в Брюсселе, когда ехал со скоростью 82 километра в час на участке, где установлено ограничение скорости в 50 км/ч. За данный проступок полиция временно лишила Лорана прав управления принадлежащим ему автомобилем Fiat Punto Abarth.

Источник фото: wikimedia commons

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