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Вернули легенду под другим именем: в России начались продажи необычной версии популярного японца

Авто

Российские дилеры начали продажи кроссовера Toyota Wildlander, который является эксклюзивной модификацией популярного RAV4 для китайского рынка. Автомобили поставляют по схеме параллельного импорта, при этом покупателям доступны как классические бензиновые версии с полным приводом, так и экономичные гибриды. Минимальная стоимость новинки стартует от 3,7 миллиона рублей, однако в крупных мегаполисах ценник уже вплотную приблизился к отметке в 4 миллиона, что ставит модель в один ряд с премиальными китайскими внедорожниками.

Toyota Wildlander 006
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Wildlander 006

Технические особенности и два варианта исполнения

Toyota Wildlander технически полностью повторяет архитектуру RAV4, но отличается дизайном передней части и оптики. На Дальнем Востоке продавцы предлагают два типа силовых установок. Базовым считается двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 171 лошадиная сила, который работает в связке с системой полного привода. Это решение подойдет тем, кто ценит проверенную конструкцию и уверенность на заснеженных дорогах.

"Покупка автомобиля, созданного для внутреннего рынка Китая, требует особого внимания к антикоррозийной подготовке. Несмотря на то что металл китайских внедорожников сейчас защищают неплохо, Toyota Wildlander может не иметь специфической 'зимней' подготовки, привычной для машин, ранее поставлявшихся в РФ официально", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Альтернативный вариант — гибридная установка на базе 2,5-литрового двигателя. Суммарная отдача системы достигает 196 сил, при этом основной привод — передний, дополненный электромотором на 113 л. с. Такая конфигурация ориентирована на городскую эксплуатацию и существенную экономию топлива в пробках.

Комплектация: от кожи до панорамной крыши

Оснащение Wildlander превосходит многие стандартные комплектации европейских версий. Салон полностью отделан кожей, а передние кресла оснащены не только подогревом, но и вентиляцией. Визуально интерьер дополняют цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа, поддерживающий интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. Для комфорта предусмотрены двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка гаджетов.

"Наличие сложной электроники и камер кругового обзора — это безусловный плюс, но владельцу стоит помнить о программном обеспечении. Часто в таких авто интерфейс остается на китайском или английском языке, а штатные навигационные карты требуют перепрошивки для корректной работы в России", — пояснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Безопасность обеспечивается набором датчиков парковки по периметру и адаптивным круиз-контролем. Внешний облик подчеркивают 20-дюймовые легкосплавные диски и полностью светодиодная оптика, что придает кроссоверу более агрессивный вид по сравнению с классическим RAV4.

Ценообразование и рыночные перспективы

Разброс цен на новинку существенный: от 3,7 млн рублей у частных поставщиков на востоке страны до 3,9-4,1 млн рублей в московских автосалонах. На фоне слухов о том, что дешевых версий популярных кроссоверов на рынке становится всё меньше, Wildlander выступает в роли альтернативы для тех, кто не готов пересаживаться на чисто китайские бренды.

"Цена в 3,7 миллиона за полноприводную Toyota выглядит конкурентной, но нужно учитывать отсутствие заводской гарантии. Покупатель фактически берет на себя все риски по ремонту, хотя техническая база Wildlander хорошо знакома нашим мастерам по модели RAV4, что упрощает поиск запчастей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Характеристика Параметры Toyota Wildlander
Двигатели 2.0 л (171 л. с.) или Гибрид (196 л. с.)
Привод Полный (бензин) / Передний (гибрид)
Оснащение Кожаный салон, панорама, вентиляция сидений
Стартовая цена от 3,7 млн рублей

Ответы на популярные вопросы о Toyota Wildlander

В чем главное отличие Wildlander от RAV4?
Модель Wildlander выпускается на совместном предприятии GAC-Toyota в Китае. У нее изменен дизайн бамперов, решетки радиатора и фар, а также расширен список опций в интерьере по сравнению с глобальной версией.

Есть ли у автомобиля гарантия в России?
Официальной заводской гарантии от Toyota в РФ нет. Гарантийные обязательства могут предоставлять отдельные крупные дилеры как дополнительную платную услугу или за счет собственных сервисных программ.

Будут ли проблемы с запчастями?
Поскольку основные узлы, двигатели и подвеска полностью идентичны Toyota RAV4 пятого поколения, проблем с расходниками и техническим обслуживанием в России возникнуть не должно.

Какая версия выгоднее для покупки?
Бензиновая версия с полным приводом лучше подходит для регионов с плохими дорогами и суровыми зимами. Гибрид идеален для эксплуатации в Москве и Санкт-Петербурге благодаря низкому расходу топлива.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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