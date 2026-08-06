Росстандарт запретил продажи грузовиков Dongfeng и спецтехники Zoomlion из-за критических дефектов

Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков и спецтехники марок Dongfeng и Zoomlion из-за критических дефектов систем безопасности. Ограничения вступили в силу после внеплановых проверок дилеров, в ходе которых выявлены нарушения, создающие риск при эксплуатации на дорогах.

Фото: commons.wikimedia.org by Dfm bbb, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Dongfeng GX

Под запрет попали тягачи и спецтехника

Решение регулятора касается конкретных модификаций техники. Продажи полностью остановлены для тягачей Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также машин Zoomlion серий ZTC, TMCP3 и TMCP4.

Инспекторы зафиксировали сбои в работе рулевого управления и тормозных систем. Также выявлены недостатки в креплениях ремней безопасности и отсутствие обязательных боковых и задних защитных устройств. Отдельно отмечена некорректная установка системы экстренного вызова.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что отсутствие защитных устройств или некорректная работа тормозов в тяжелом классе техники существенно увеличивает тяжесть последствий при ДТП и делает эксплуатацию таких машин опасной для окружающих.

Механизм устранения дефектов

Продажа указанных моделей запрещена до полного исправления нарушений. Представительства брендов уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации техники, чтобы избежать административной ответственности.

Для машин, которые уже находятся в эксплуатации, производители обязаны запустить отзывные кампании. Процесс будет следующим:

согласование с ведомством списка VIN-номеров проблемных авто;

оповещение владельцев через дилерскую сеть;

бесплатное устранение дефектов в сервисных центрах.

Специалист по диагностике и надежности Михаил Лазарев обращает внимание, что корректная установка системы экстренного вызова и проверка тормозных систем требуют специализированного оборудования, поэтому владельцам не рекомендуется пытаться устранить данные проблемы самостоятельно.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев