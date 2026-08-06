Любителям брутальной классики приготовиться: в Россию везут рамного гиганта на новой платформе

Осенью 2026 года на российском рынке появится рамный внедорожник JAC JS9. Модель станет первым представителем этого класса в линейке бренда в России и будет доступна с бензиновым и дизельным двигателями.
Автомобиль построен на новой рамной платформе, которая увеличивает жесткость кузова по сравнению с несущими конструкциями. В обеих модификациях предусмотрен полный привод и автоматическая трансмиссия.
Линейка двигателей включает:
По оснащению салон получил цифровую приборную панель и систему помощи при парковке.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что выход рамного внедорожника расширяет присутствие бренда в сегменте SUV, однако итоговый спрос будет зависеть от финального прайс-листа и условий гарантийного обслуживания для новой платформы.
Официальные цены производитель не назвал. Согласно предварительным данным, стоимость бензиновой версии начнется от 2,5 млн рублей. Помимо России, модель планируют поставлять в страны СНГ и Европу.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.