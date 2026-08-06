Любителям брутальной классики приготовиться: в Россию везут рамного гиганта на новой платформе

Осенью 2026 года на российском рынке появится рамный внедорожник JAC JS9. Модель станет первым представителем этого класса в линейке бренда в России и будет доступна с бензиновым и дизельным двигателями.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ JAC

Техническое оснащение и силовые агрегаты

Автомобиль построен на новой рамной платформе, которая увеличивает жесткость кузова по сравнению с несущими конструкциями. В обеих модификациях предусмотрен полный привод и автоматическая трансмиссия.

Линейка двигателей включает:

бензиновый мотор объемом 2,0 литра;

дизельный агрегат объемом 2,5 литра.

По оснащению салон получил цифровую приборную панель и систему помощи при парковке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что выход рамного внедорожника расширяет присутствие бренда в сегменте SUV, однако итоговый спрос будет зависеть от финального прайс-листа и условий гарантийного обслуживания для новой платформы.

Стоимость и доступность

Официальные цены производитель не назвал. Согласно предварительным данным, стоимость бензиновой версии начнется от 2,5 млн рублей. Помимо России, модель планируют поставлять в страны СНГ и Европу.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто