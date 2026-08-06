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Любителям брутальной классики приготовиться: в Россию везут рамного гиганта на новой платформе

Авто

Осенью 2026 года на российском рынке появится рамный внедорожник JAC JS9. Модель станет первым представителем этого класса в линейке бренда в России и будет доступна с бензиновым и дизельным двигателями.

JAC
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
JAC

Техническое оснащение и силовые агрегаты

Автомобиль построен на новой рамной платформе, которая увеличивает жесткость кузова по сравнению с несущими конструкциями. В обеих модификациях предусмотрен полный привод и автоматическая трансмиссия.

Линейка двигателей включает:

  • бензиновый мотор объемом 2,0 литра;
  • дизельный агрегат объемом 2,5 литра.

По оснащению салон получил цифровую приборную панель и систему помощи при парковке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что выход рамного внедорожника расширяет присутствие бренда в сегменте SUV, однако итоговый спрос будет зависеть от финального прайс-листа и условий гарантийного обслуживания для новой платформы.

Стоимость и доступность

Официальные цены производитель не назвал. Согласно предварительным данным, стоимость бензиновой версии начнется от 2,5 млн рублей. Помимо России, модель планируют поставлять в страны СНГ и Европу.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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