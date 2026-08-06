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Металл буквально отказывается гнить: кузов китайского внедорожника выдержал пытку соляным туманом

Авто

Кузов китайского внедорожника GAC GS8 показал высокую устойчивость к коррозии в ходе лабораторных испытаний, имитирующих многолетнюю эксплуатацию в агрессивной среде. Металл капота, крыльев и днища автомобиля сохранил целостность покрытия даже при наличии искусственных повреждений, что снижает риски быстрого появления ржавчины при эксплуатации на дорогах с реагентами.

GAC GS8
Фото: Wikipedia by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
GAC GS8

Методика проверки

Испытания прошли в лаборатории "Экзотест Рус" по международному стандарту ASTM B117. Образцы металла поместили в камеру соляного тумана на 1000 часов. Этот процесс имитирует воздействие влаги и дорожной химии, с которыми сталкивается автомобиль в течение нескольких лет.

Оценку состояния деталей проводили по методике ISO 4628-8:2005, где степень распространения коррозии делится на пять классов: от первого (очень слабое) до пятого (очень сильное).

Результаты и технические особенности

По итогам теста антикоррозионная защита GAC GS8 не превысила "класс 2", что соответствует очень слабому или слабому распространению ржавчины. Признаки отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия на образцах отсутствовали. Аналогичный результат зафиксировали и на участках с надрезами, имитирующими сколы.

Такой показатель достигнут за счет трехэтапной заводской подготовки металла:

  • нанесение алюмокремниевого покрытия;
  • оцинковка кузовных панелей;
  • обработка в катафорезных ваннах.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что сочетание оцинковки и катафореза создает многослойный барьер, который препятствует проникновению кислорода и солей к основной структуре металла даже в случае механического повреждения верхнего слоя краски.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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