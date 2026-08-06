Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила обновленный капот и систему отопления

В обновленной Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л изменили конструкцию капота и системы отопления для повышения надежности работы печки и снижения шума в салоне.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Модернизация капота и шумоизоляции

Завод заменил прежнюю многослойную обивку капота, состоявшую из отдельных кусков, на единую цельноформованную деталь. Это решение устраняет проблему отклеивания изоляционных материалов в процессе эксплуатации и улучшает акустические свойства, снижая уровень внешнего шума.

Также на модель установили новую накладку капота, которая ранее применялась в версии Нива Спорт. Деталь выполнена с использованием технологии 2К литья (двухкомпонентного формования), что меняет внешний вид автомобиля и защищает систему вентиляции от прямого попадания осадков и грязи в коробку воздухопритока.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что защита заборника воздуха напрямую влияет на срок службы фильтра салона и общую эффективность системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования), предотвращая преждевременное засорение каналов.

Обновление системы отопления

Вместе с новой накладкой капота была изменена коробка воздухопритока. В конструкции обновленного отопителя теперь применяется бесщеточный моторчик, который отличается повышенным ресурсом по сравнению со щеточными аналогами за счет отсутствия трущихся элементов в узле привода.

"Переход на бесщеточный мотор в системе отопления снижает риск внезапного отказа вентилятора, так как исключается износ щеток и комутатора, что особенно важно для автомобилей с высокой вибрацией двигателя", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов