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Обман при замене масла на СТО: быстрый способ узнать, слили ли вам старую отработку

Авто

Цвет моторного масла на щупе через 500 км после сервиса помогает понять, была ли замена фактически произведена или владелец стал жертвой обмана. Главный вывод зависит от типа топлива: для бензиновых двигателей резкое почернение масла за такой короткий срок нетипично, тогда как для дизелей это штатный процесс.

масляный щуп
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
масляный щуп

Бензин против дизеля: когда цвет в норме

В бензиновом двигателе свежее масло не успевает стать густо-черным за 500 километров. Если щуп показывает глубокий черный цвет, существует высокая вероятность того, что старая жидкость осталась в картере.

Ситуация с дизельными агрегатами иная. Из-за специфики сгорания топлива и высокого содержания сажи масло чернеет почти мгновенно. В данном случае темный цвет не является признаком обмана или неисправности — это нормальный эксплуатационный показатель.

Для экспресс-проверки можно капнуть масло со щупа на чистый белый лист бумаги: это позволит точнее оценить оттенок и прозрачность жидкости, чем при осмотре на металлическом или пластиковом стержне.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что скорость изменения цвета масла зависит от чистоты двигателя. Если в системе осталось много шлама и отложений, свежее масло начнет растворять их, что может привести к более быстрому потемнению даже в бензиновом моторе.

Как избежать обмана при обслуживании

Чтобы убедиться в качестве работ, рекомендуется использовать следующие правила:

  • Личное присутствие при сливе старого масла и установке нового фильтра.
  • Использование собственного масла из проверенного источника (с проверкой защитных кодов на канистре).
  • Отказ от замены масла в комплексе с масштабным списком других работ, когда владелец не может контролировать каждый этап.

Экспертный комментарий: "Наибольший риск обмана возникает, когда замена масла выполняется как второстепенная операция в общем списке ремонтов. В такой ситуации мастер чаще всего работает без присмотра клиента, что упрощает подмену свежего состава на отработку или частичную замену", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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