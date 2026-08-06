ГИБДД разъяснила порядок работы мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД с участием операторов

Обычный автомобиль на обочине может оказаться мобильным комплексом фиксации нарушений ПДД, который фиксирует скорость и другие проступки водителей автоматически. Такие системы работают по заранее утвержденному плану расстановки, а управление техникой часто передают частным компаниям.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передвижная камера ГАИ

Механизм работы и обслуживание

Мобильный комплекс состоит из камеры, радара и оборудования для передачи данных. В ряде регионов оборудование закупают и обслуживают коммерческие операторы по государственному контракту. Частная компания отвечает за установку, исправность и ремонт техники, получая оплату за услуги. Деньги от штрафов поступают в бюджет; оператор получает фиксированную часть или выплаты согласно условиям договора.

Места установки определяют организации, ответственные за содержание дороги: профильные ведомства на федеральных трассах и местные власти в городах. Точки расстановки согласуются с ГИБДД, при этом приоритет отдают участкам с высокой аварийностью или частыми превышениями скорости.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что наличие частного оператора не меняет правового статуса штрафа: оборудование работает в рамках государственного регулирования, а решение о выписке постановления принимает инспектор ГИБДД после проверки полученных данных.

Роль сотрудника и автоматизация

Присутствие человека рядом с автомобилем-камерой не означает ручного выбора целей. Оператор выполняет технические функции: доставляет комплекс в точку, запускает систему и следит за её работой. Данные уходят в центр обработки автоматически.

Отдельно работают камеры в патрульных машинах ДПС. В отличие от стационарных мобильных комплексов на обочине, эти системы считывают номера в движении и сверяют их с базами данных в режиме реального времени без участия инспектора.

Экспертный комментарий: «Риск попасть под фиксацию возрастает на участках с резкой сменой скоростного режима. Водитель может не успеть среагировать на новый знак ограничения, если дорога кажется свободной, а комплекс установлен сразу за зоной изменения скорости», — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.