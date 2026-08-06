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АЗС обязали сообщать водителям об экологическом классе заправляемого топлива

Авто

Правительство России разрешило выпускать и ввозить в страну бензины классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Действие этого постановления продлили до 1 июля 2027 года. Теперь на заправках могут появиться сорта топлива с более низкими экологическими стандартами, чем привычный "Евро-5".

Топливные пистолеты ЕВРО-2 на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Топливные пистолеты ЕВРО-2 на АЗС

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Одновременно с этим отменили предыдущее решение, которое до конца 2026 года позволяло использовать бензин класса К5 с повышенным содержанием серы. Ранее этот вопрос вызывал споры: топливо с избытком серы фактически не соответствовало пятому классу, но официально относилось к нему.

Теперь ситуация изменилась. В Минэнерго пояснили, что АЗС будут обязаны сообщать водителям об экологическом классе топлива. По мнению ведомства, это поможет гражданам сделать осознанный выбор при заправке автомобиля.

"На заправках будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива", — сообщили в Минэнерго.

Для жителей Брянщины и других регионов Центральной России это решение создает определенные риски. Бензин класса "Евро-2" подходит для старых автомобилей, например, ранних моделей "Жигулей". Однако современные двигатели с катализаторами чувствительны к качеству топлива: использование низкоклассного бензина может привести к быстрому износу мотора и выходу из строя систем очистки выхлопных газов.

Класс топлива Особенности и влияние на авто
Евро-2, Евро-3 Высокое содержание серы. Подходит для старых двигателей без сложных систем фильтрации.
Евро-4, Евро-5 Низкий уровень вредных примесей. Необходим для большинства современных автомобилей.

Проблема в том, что информация о классе топлива традиционно содержится в паспортах качества, которые редко доступны обычному водителю непосредственно у колонки. Если на АЗС временно исчезнет бензин "Евро-5", владельцам современных машин придется либо искать другую заправку, либо рисковать техническим состоянием двигателя.

Ответы на популярные вопросы

Как узнать класс бензина при заправке?

Согласно новым требованиям, АЗС должны информировать покупателя об экологическом классе топлива. Рекомендуется обращать внимание на информационные табло или спрашивать персонал станции.

Можно ли залить "Евро-2" в современную машину?

Технически это возможно, но вредно. Повышенное содержание серы и другие примеси ускоряют загрязнение масла и могут вывести из строя каталитический нейтрализатор.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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