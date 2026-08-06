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В России разрешили продажу бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Авто

Правительство РФ разрешило производить и продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Новое правило будет действовать до 1 июля 2027 года.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Как сообщили в Минэнерго России, решение поможет избежать дефицита топлива и обеспечит стабильные поставки на рынок. Теперь на заправках, включая АЗС Брянской области, должны четко указывать экологический класс бензина, чтобы водители видели, какое топливо заливают в бак.

Одновременно с этим правительство отменило прежний порядок, который разрешал использовать до конца 2026 года бензин Евро-5 с повышенным содержанием серы.

Параметр Условие
Разрешенные классы Евро-2, Евро-3, Евро-4
Срок действия нормы До 1 июля 2027 года
Обязательное требование Маркировка класса топлива на АЗС

Для владельцев старых автомобилей появление топлива низких классов может стать выходом, однако водители современных машин относятся к этому с опасением. Использование бензина с низким экологическим классом часто ведет к ускоренному износу двигателя и коррозии деталей.

Контроль цен на заправках

Параллельно с изменением норм качества, Брянское УФАС следит за стоимостью топлива в регионе. Ведомство уже предупредило четыре компании сети "Люкс-Ойл" из-за резкого изменения розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95.

В антимонопольной службе полагают, что такой рост может быть экономически необоснованным. Проверки других участников топливного рынка области продолжаются.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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