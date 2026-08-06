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Мощность болида в бюджетном кузове: агрессивная новинка Nissan и Dongfeng готовится к премьере

Авто

Nissan готовит к выходу на рынок новый бюджетный кроссовер NX7, который по предварительным расчетам может составить прямую ценовую конкуренцию Lada Niva Travel. Ожидается, что стоимость новинки, разработанной совместно с китайским концерном Dongfeng, составит около 1,9 миллиона рублей. Автомобиль создавался специально для КНР, однако его технические параметры и агрессивная ценовая политика уже вызвали интерес у российских водителей, следящих за развитием рынка китайских автомобилей.

Nissan
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Nissan

Техническая начинка и платформа NX7

Несмотря на то что производитель пока не раскрыл полный перечень характеристик, подтверждено использование архитектуры от старшей модели Nissan NX8. Это решение позволяет унифицировать производство и предложить современное шасси по доступной цене. Использование проверенной базы гарантирует определенный уровень надежности и комфорта, который редко встречается в сегменте максимально дешевых внедорожников. Для тех, кто привык к классическим решениям, напомним, что недавно популярный рамный внедорожник также вернулся в продажу, подтверждая спрос на проходимые машины.

"Появление технологичного кроссовера по цене 'Нивы' - это серьезный вызов для рынка. Если такая машина попадет в Россию через параллельный импорт, покупатель получит совершенно иной уровень эргономики и безопасности за те же деньги, что неизбежно ударит по продажам отечественных моделей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Силовые установки: от гибрида до электрокара

Линейка двигателей Nissan NX7, вероятно, будет полностью заимствована у модели NX8. Это означает, что покупателям предложат выбор между экономичными гибридами и полноценными электрическими версиями. Гибридная модификация базируется на 1,5-литровом бензиновом моторе мощностью 148 л. с., который работает в связке с электроприводом на 265 л. с. Такой тандем обеспечивает отличную динамику при низком расходе топлива. В то же время на рынке сохраняется стабильный интерес и к традиционным ДВС, о чем свидетельствуют характеристики кроссоверов Москвич, предлагающих привычные турбомоторы.

"С технической точки зрения база NX8 очень удачная. Гибридная схема позволяет избежать проблем с запасом хода, которые пугают многих новичков, а электрические версии мощностью до 340 сил и вовсе превращают бюджетный кроссовер в динамичный болид", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Перспективы бюджетного сегмента

Чисто электрические варианты NX7 предложат в двух форматах форсировки: 292 л. с. и флагманскую версию на 340 л. с. Для компактного кроссовера такие показатели являются избыточными, что выделяет модель на фоне конкурентов. Основная интрига заключается в том, удастся ли сохранить заявленный ценник в 1,9 млн рублей при массовом производстве, учитывая волатильность рынка запчастей и логистические сложности.

"Цена в два миллиона рублей сейчас является психологической отметкой для большинства заемщиков. Если новинка выйдет в этом диапазоне, она станет хитом автокредитования, так как люди охотнее берут в долг под покупку иномарки с современным оснащением", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Версия исполнения Мощность силовой установки
Гибрид (Бензин 1.5 + Электро) 148 л. с. + 265 л. с.
Электро (Базовая) 292 л. с.
Электро (Топовая) 340 л. с.
Ориентировочная цена ~ 1,9 млн рублей

Ответы на популярные вопросы

1. Когда Nissan NX7 появится в продаже?

Точная дата начала продаж пока не объявлена, но официальная премьера модели в Китае ожидается в ближайшие месяцы.

2. Будет ли автомобиль поставляться в Россию официально?

На данный момент Nissan не планирует официального возвращения, однако модель NX7 с большой вероятностью появится у дилеров через каналы параллельного импорта.

3. Какая платформа лежит в основе новинки?

Автомобиль базируется на той же модульной платформе, что и более крупный кроссовер Nissan NX8, выпускаемый на совместном предприятии с Dongfeng.

4. С какими машинами будет конкурировать NX7?

По цене модель сопоставима с топовыми комплектациями Lada Niva Travel, а по техническим характеристикам — с китайскими кроссоверами марок Haval и Geely.

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Экспертная проверка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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