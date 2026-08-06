Мощность болида в бюджетном кузове: агрессивная новинка Nissan и Dongfeng готовится к премьере

Nissan готовит к выходу на рынок новый бюджетный кроссовер NX7, который по предварительным расчетам может составить прямую ценовую конкуренцию Lada Niva Travel. Ожидается, что стоимость новинки, разработанной совместно с китайским концерном Dongfeng, составит около 1,9 миллиона рублей. Автомобиль создавался специально для КНР, однако его технические параметры и агрессивная ценовая политика уже вызвали интерес у российских водителей, следящих за развитием рынка китайских автомобилей.
Несмотря на то что производитель пока не раскрыл полный перечень характеристик, подтверждено использование архитектуры от старшей модели Nissan NX8. Это решение позволяет унифицировать производство и предложить современное шасси по доступной цене. Использование проверенной базы гарантирует определенный уровень надежности и комфорта, который редко встречается в сегменте максимально дешевых внедорожников. Для тех, кто привык к классическим решениям, напомним, что недавно популярный рамный внедорожник также вернулся в продажу, подтверждая спрос на проходимые машины.
"Появление технологичного кроссовера по цене 'Нивы' - это серьезный вызов для рынка. Если такая машина попадет в Россию через параллельный импорт, покупатель получит совершенно иной уровень эргономики и безопасности за те же деньги, что неизбежно ударит по продажам отечественных моделей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.
Линейка двигателей Nissan NX7, вероятно, будет полностью заимствована у модели NX8. Это означает, что покупателям предложат выбор между экономичными гибридами и полноценными электрическими версиями. Гибридная модификация базируется на 1,5-литровом бензиновом моторе мощностью 148 л. с., который работает в связке с электроприводом на 265 л. с. Такой тандем обеспечивает отличную динамику при низком расходе топлива. В то же время на рынке сохраняется стабильный интерес и к традиционным ДВС, о чем свидетельствуют характеристики кроссоверов Москвич, предлагающих привычные турбомоторы.
"С технической точки зрения база NX8 очень удачная. Гибридная схема позволяет избежать проблем с запасом хода, которые пугают многих новичков, а электрические версии мощностью до 340 сил и вовсе превращают бюджетный кроссовер в динамичный болид", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Чисто электрические варианты NX7 предложат в двух форматах форсировки: 292 л. с. и флагманскую версию на 340 л. с. Для компактного кроссовера такие показатели являются избыточными, что выделяет модель на фоне конкурентов. Основная интрига заключается в том, удастся ли сохранить заявленный ценник в 1,9 млн рублей при массовом производстве, учитывая волатильность рынка запчастей и логистические сложности.
"Цена в два миллиона рублей сейчас является психологической отметкой для большинства заемщиков. Если новинка выйдет в этом диапазоне, она станет хитом автокредитования, так как люди охотнее берут в долг под покупку иномарки с современным оснащением", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
|Версия исполнения
|Мощность силовой установки
|Гибрид (Бензин 1.5 + Электро)
|148 л. с. + 265 л. с.
|Электро (Базовая)
|292 л. с.
|Электро (Топовая)
|340 л. с.
|Ориентировочная цена
|~ 1,9 млн рублей
Точная дата начала продаж пока не объявлена, но официальная премьера модели в Китае ожидается в ближайшие месяцы.
На данный момент Nissan не планирует официального возвращения, однако модель NX7 с большой вероятностью появится у дилеров через каналы параллельного импорта.3. Какая платформа лежит в основе новинки?
Автомобиль базируется на той же модульной платформе, что и более крупный кроссовер Nissan NX8, выпускаемый на совместном предприятии с Dongfeng.4. С какими машинами будет конкурировать NX7?
По цене модель сопоставима с топовыми комплектациями Lada Niva Travel, а по техническим характеристикам — с китайскими кроссоверами марок Haval и Geely.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.