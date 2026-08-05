Nissan Qashqai e-Power установил мировой рекорд Гиннесса проехав 1980 км на одном баке топлива

Технология последовательного гибрида e-Power от Nissan позволила кроссоверу Qashqai проехать 1980 километров (1230 миль) на одном баке топлива. Результат зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса как самое длинное путешествие для SUV с электроприводом без возможности внешней зарядки.

Фото: commons.wikimedia.org by CulturaEnRed, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nissan Qashqai 2025

Механизм e-Power: электромобиль с генератором

Система e-Power принципиально отличается от классических гибридов. Здесь колеса приводит в движение только электродвигатель, а двигатель внутреннего сгорания (ДВС) не имеет механической связи с трансмиссией. ДВС работает исключительно как генератор, вырабатывая электроэнергию для подзарядки тяговой батареи.

Такая архитектура обеспечивает динамику электромобиля и высокую топливную эффективность в городском цикле с частыми остановками, при этом избавляя владельца от необходимости искать зарядные станции.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что преимущество такой схемы заключается в работе ДВС в оптимальном режиме оборотов, где КПД двигателя максимален, так как ему не нужно подстраиваться под скорость автомобиля и переключения передач.

Испытания в реальных условиях

Рекордный заезд состоялся в Колумбии с 14 по 17 июля 2026 года. Маршрут пролегал от Боготы до Карибского побережья и включал разные типы дорог: от плотных городских пробок до горных серпантинов. При объеме топливного бака 55 литров (14,5 галлона) средний расход топлива составил примерно 2,8 л / 100 км (84,8 mpg).

В испытаниях участвовало третье поколение системы e-Power, которое было представлено в конце прошлого года. Обновленная версия получила ряд технических доработок для повышения общего энергоэффективного цикла.

Рыночные перспективы и экспансия

Nissan подтвердил намерение внедрить технологию e-Power на рынке Северной Америки, где она станет ответом на конкуренцию с гибридными версиями Toyota RAV4 и Honda CR-V. Первой моделью с этой системой в регионе станет следующее поколение Rogue (модельный год 2027).

Для сравнения: текущая версия X-Trail e-Power, доступная за пределами США, использует турбомотор объемом 1,5 литра в качестве генератора и электромотор мощностью 201 л. с. с крутящим моментом 330 Нм (243 lb-ft). Ожидается, что в Rogue будет применено именно третье поколение системы, которое может предложить повышенную мощность и эффективность.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что внедрение e-Power в массовые модели для крупных рынков является стратегическим шагом: это позволяет бренду увеличить объем продаж за счет аудитории, которая хочет экономию гибрида, но не готова переходить на чистые электромобили из-за проблем с инфраструктурой.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто